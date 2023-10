Donáth Anna szerint nincs szükség az akkumulátorgyárak általi új munkahelyekre

Mint ismert, a Momentum már hónapok óta uszít a hazánkban épülő akkumulátorgyárak ellen. Nemrég például a párt politikusai a Debrecenben épülő akkumulátorgyár ellen tiltakozva a helyi önkormányzat épületét helyezték blokád alá, ezzel akadályozva a debreceniek ügyintézését és az önkormányzati alkalmazottak munkáját, akiket többszöri kérésre sem engedtek be. Korábban a Momentum korábban népszavazást kezdeményezett a debreceni akkumulátorgyár ellen, azonban a helyi választási bizottság pontatlanságok miatt nem vette nyilvántartásba a Momentum helyi önkormányzati képviselőjének, Mándi Lászlónak a kérdését.

Idén februárban pedig az ellenzéki pártok kezdeményezésére hívták össze az Országgyűlés rendkívüli ülését az akkumultárorgyárak ügyében, azonban az ülés határozatképtelen volt.

Még a nyáron Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszter a hazánkban épülő akkumulátorgyárak kapcsán közölte, hogy a világ tíz legnagyobb elektromos akkumulátorgyártója közül már öt jelen lesz hazánkban, amelyek világpiaci részesedése 49,4 százalék a szektorban.

Itt tenném fel a kérdést azoknak, akik az ilyen beruházások ellen érvelnek, hogy komolyan gondolják-e azt, hogy ezeket a beruházásokat más európai országba kellett volna elvinni? Komolyan gondolják-e azt, hogy nekünk, magyaroknak az lenne az érdekünk, hogy ezek a modern technológiával működő, a gazdaság növekedését hosszú távon biztosító gyárak, amelyek több ezer embernek adnak munkát, valóban más országok területén jöjjenek létre, és más országok húzzanak belőlük hasznot?

– mondta.

Majd a tárcavezető aláhúzta: kétségtelenül az elektromos autóipar nagy gyárépítései fogják meghatározni, hogy hol lesz gazdasági növekedés és hol nem, ráadásul ez nem csupán gazdasági, hanem környezetvédelmi ügy is, mivel a közlekedési szektor adja jelenleg a globális károsanyag-kibocsátás 14 százalékát. Szijjártó arról is beszámolt, hogy ezért óriási harc zajlik ezen beruházásokért, és egyes országok „tisztességtelen eszközöket” is bevetnek, például felbérelnek másokat, hogy „megtévesszék az embereket”, vagy hogy „kihasználják az emberek újtól való félelmét”.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára pedig az Országgyűlésben elmondta, a kormánynak rendkívül fontos az, hogy a debreceni és minden gyár Magyarországon az uniós és a magyar jogszabályok szerint épüljön meg. Kiemelte, hogy a debreceni akkumulátorgyár jelentős előnyt biztosít Magyarországnak és több százezer embernek, aki a magyar autóiparban dolgozik.

Borítókép: Donáth Anna (Fotó: MTI/Kovács Attila)