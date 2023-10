Magasabb bért követelnek az RTL vágói, különben nem veszik fel a munkát

A tiltakozás oka részben ez, hiszen az RTL belekényszeríti őket a vállalkozói létbe ahelyett, hogy bejelentett állást kínálna nekik. – A bújtatott munkavállalói viszony helyett sokan valódi jogviszonyt szeretnénk –emelte ki egy tiltakozó név nélkül a Médiapiacnak.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a jelenlegi foglalkoztatási körülmények miatt a vágók nehezebben jutnak jelzáloghitelhez. Az igények nem mindenkinél ugyanazok, de abban egyetértés van, hogy a legfontosabb probléma a bérezés: informálisan úgy tudjuk, a kizárólag az RTL-nek dolgozó vágók jelenleg körülbelül átlagosan nettó havi 300 ezer forint körüli összeget visznek haza. Iparági forrásainktól úgy értesültünk, hogy az RTL által a vágóknak fizetett óradíj a piaci érték harmada, a csatorna híradójánál dolgozók azonban még ennek is csak a felét kapják meg. Akinek nincs mellékállása és kiesik egy hétre a munkából betegség vagy az RTL kekeckedése miatt, az olyan kevés pénzt kap, ami a létfenntartásra is alig elegendő – mondták el az érintettek.

A munkát beszüntető vágók a Médiapiac információi szerint nem a csatorna híradójánál, hanem többnyire az olyan esti műsorokon dolgoznak, mint a Cápák között.

A tiltakozás kapcsán kerestük Rónay Ferencet, a Magyar Mozgóképkészítők Szakszervezetének elnökét, aki kiemelte, hogy bár a tiltakozók egy része tagja szervezetüknek, ez egy önálló kezdeményezés. – A szakszervezet ebben értelemszerűen nem is vehet részt, tekintve, hogy a tiltakozóknak nincs sztrájkjoguk, mivel nagy többségükben nem állnak munkajogviszonyban, ráadásul az RTL nem is ismeri el a szakszervezetet képviselettel rendelkezőnek, így a törvényben biztosított jogait sem tudja gyakorolni – hangsúlyozta Rónay Ferenc.