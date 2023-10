Újabb, még erősebb földrengések is lehetnek a borsodi régióban

Kárpátalján is lehetett érezni

Egy 5,5-ös erősségű földrengés volt 18 kilométeres mélységben, és jelentős távolságból is érezhető volt, még Lembergben is – mondta Olekszandr Kendzera. Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Geofizikai Intézetének igazgatója hozzátette: Kárpátalján, különösen Ungváron, a mennyezet csillárjai is kilengtek.

De érdemes megjegyezni, hogy az ilyen földrengések csak a rengés epicentruma közelében, azaz Szlovákiában veszélyesek. Bár Kárpátalja területén is előfordultak korábban földmozgások. Ez egy olyan zóna, amely számos földrengést megélt már

– magyarázta a szakértő.

Hozzátette: a földrengés nem jelentett veszélyt Lemberg és Kárpátalja térségének településeire és városaira.

A Kárpáthír arra is figyelmeztetett, hogy nem zárhatók ki újabb földmozgások a térségben.

Nincs veszély, de erősebb földrengések is előfordulhatnak ezen a területen. Megismétlődésük nagyon valószínű, mert már voltak ezen a területen, a szeizmikus rengések intenzitása elérte a 7 pontot. Ezért az ismétlődés valószínűsége lehetséges

– jelentette ki Kendzera, aki azt tanácsolja, hogy földrengés esetén mindenki őrizze meg a nyugalmát, és vonuljon biztonságos helyre, távol az épületektől és a veszélyes tárgyaktól.