Kiderült, mi idézte elő a Magyarországon is érezhető szlovákiai földrengést

Az előzetes eredmények szerint a hétfői rengés egy feltolódásos (kompressziós) szerkezet mentén történt, ahol a feltolódás vagy egy kelet-északkeleti, vagy egy ezzel ellentétes irányú nyugat-délnyugati dőlésű vetősík mentén ment végbe – írja közösségi oldalán az ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

A bejegyzés szerint a rengés helye a Pienini-szirtöv mentén volt, ami elválasztja egymástól a Külső- és Belső-Kárpátokat. A tektonikai vonal szintén elválasztja az afrikai eredetű AlCaPa tektonikai lemezt a tőle északkeletre elhelyezkedő Európai Táblától és az annak délnyugati szegélyét képező Transz-Európai Szutúra Zónától (TESZ).

Az összenyomódás és a feltolódás hajtóereje ebben az esetben is az, hogy az Afrikai kőzetlemez és annak északi előőrse, az „Adriai-tüske” folyamatosan északi irányba sodródik, és ütközik a stabil Európai Táblával, ami folyamatos feszültségfelhalmozódást okoz.

A falak megremegtek, és a tárgyak a földre zuhantak Szlovákiában

A Paraméter beszámolt róla, hogy hétfő este Szlovákia keleti részén földrengés történt. Az ott élők szerint erős volt a rengés, a falak megremegtek, és a tárgyak a földre zuhantak. A hivatalos weboldal szerint rendkívül erős 5,2-es földrengés rázta meg Kelet-Szlovákiát, az epicentrum 22 kilométerre volt Humennétől. A határon túl is érezték a rengéseket, Lengyelországból és Magyarországról is jelentették, de Szlovákia más részeiről is.

Figyeljük a helyzetet, és kapcsolatban állunk a Szlovák Tudományos Akadémia szeizmológiai osztályával és az illetékes járási hivatalok vezetőivel

– közölte a szlovák belügyminisztérium, hozzátéve, hogy a tárca válságkezelési osztályának központi megfigyelő és ellenőrző központja egyelőre nem regisztrált életre és egészségre gyakorolt következményeket vagy komolyabb anyagi károkat. A térségből azonban áramkimaradásokat jelentettek leszakadt villanyvezetékek miatt. A minisztérium kapcsolatban áll a bohunicei és a mohi atomerőművekkel is, amelyek rendben működnek.

A polgárokat arra kérjuk, hogy maradjanak nyugodtak, és csak szükség esetén lépjenek kapcsolatba a segélyhívó számokkal

– közölte a minisztérium. Az érintett városok és falvak lakosainak azt tanácsolják, hogy a gázelosztó vezetékeket az arra felhatalmazott személyeken keresztül ellenőrizzék.

