Földrengés volt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Zemplén-szerte földmozgást éreztek a helyiek, elárasztották az ezzel kapcsolatos posztok a közösségi oldalakat.

Sárospatakról, Sátoraljaújhelyből és a Bodrogközből is többen jelezték, hogy megmozdult a szekrény, a csillár és volt aki alatt az ágy, vagy a forgószék is imbolygott.

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere közösségi oldalán közölte, hogy az Android Earthquake Alerts System adatai alapján a szlovákiai Homonnától 19 kilométerre 4,5-es erősségű földrengés történt, melyet Sátoraljaújhelyen is lehetett érezni. Mint írta, tudomása szerint az ijedtségen kívül más nem történt – olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál, a Boon cikkében.

A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint október 9-én, helyi idő szerint 20:23 perckor 4,9-es magnitúdójú földrengés keletkezett Szlovákiában, Kassától mintegy hatvan kilométerre.

A földmozgást több magyarországi településen is érezték, de károkról eddig nem érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez.

Megmozdult a föld Miskolcon is

Többen észlelték a jelenséget, amely többeknél riadalmat is okozott.

Hétfőn este lepték el bejegyzések a közösségimédiát, azzal kapcsolatban, hogy Miskolcon földrengést észleltek a város több pontján. A posztokhoz özönleni kezdtek a kommentek, volt aki azt írta, hogy minden csillár mozgott a lakásukban és a kutyáik is megijedtek. Olyan is akadt, aki azt írta, hogy a Győri kapu városrészben „a frász jött rá”. Többen az Avason is érezték a rezgéseket, amely nagyjából pár másodpercig tartott, de olyanok is írtak, akik semmit nem észleltek a jelenségből.

