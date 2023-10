Vitályos Eszter újabb részleteket árult el a csok pluszról

Kitért arra, a kedvezményes hitelprogramot az ország egész területén igénybe lehet venni, tehát nemcsak az ötezer fő feletti településeken, hanem a kistelepüléseken is. Utóbbiaknál így a gyermekáldást tervező házaspárok a csok plusz mellé akár a falusi családi otthonteremtési kedvezményt, illetve az ehhez kapcsolódó adó-visszatérítési támogatást is felvehetik.

Vitályos Eszter elmondta, hogy 2024. január 1-jétől emelkedik a babaváró támogatás és a falusi csok összege is. Mint kifejtette:

a falusi csok összegét a kormány jelentősen, ötven százalékkal emeli. Új családi ház építése és vásárlása, használt lakóingatlan vásárlása és egyidejű bővítése, korszerűsítése esetén január elsejétől egy gyermek után az eddigi hatszázezer forintos támogatás egymillióra, két gyermek esetén 2,6 millióról négymillióra, három vagy több gyermek esetén pedig tízmillióról 15 millió forintra nő.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy a babaváró támogatás január elsejétől a harminc év alatti nők számára tízmillióról 11 millió forintra emelkedik, és továbbra is kamatmentes marad. Kiemelte, továbbra is mindent megtesznek azért, hogy a gyermeket vállalni kívánó családok elől a lehető legtöbb anyagi akadály elháruljon.

Vitályos Eszter szólt arról is, hogy a koronavírus-járvány, majd az ukrajnai háború és az arra rossz válaszként adott brüsszeli szankciók kedvezőtlen gazdasági hatásai a lakáspiacot sem hagyták érintetlenül. Az építési költségek és az ingatlanárak jelentősen nőttek elsősorban Budapesten és a nagyobb vidéki városokban, például Szentendrén, valamint a teljes budapesti agglomerációban, kisebb mértékben a falvakban, miközben a hitelezési kondíciók szigorodtak, így a lakáscélok megvalósítása a családok számára összességében nehezebbé vált.

– A magyar kormánynak az elmúlt évek nehézségei ellenére is az a határozott célkitűzése, hogy Magyarországon minden vágyott gyermek megszülethessen, ezért minden olyan lehetőséget meg szeretne ragadni, amely a családok támogatását segíti elő – jelentette ki az államtitkár.