48 perc: Nyugat-Európában már a befogadó államok alkalmazkodnak a bevándorlókhoz + videó

– Pierre Brochand, aki Jacques Chirac, majd Nicolas Sarkozy elnöksége idején a francia kémszolgálatot vezette, a minap a Le Figaro című napilapban hétpontos bevándorlásellenes javaslatcsomagot fogalmazott meg annak érdekében, hogy Franciaország ne pusztuljon bele a migrációs áradatba – hangzott el az M1 48 perc című műsorában. A műsor házigazdája, Lánczi Tamás felidézte a francia kémfőnök megállapításait:

A jelenlegi nyugat-európai migrációs politika egyoldalú fegyverletétel olyan emberekkel szemben, akiknek egyetlen céljuk, hogy minél jobban kizsákmányoljanak bennünket, ez a katasztrófa biztos receptje.

Bayer Zsolt, lapunk publicistája a műsor vendégeként emlékeztetett, hogy a német kancellár is kitoloncolásról beszél, azt ígéri, visszaküldik Afrikába az illegális bevándorlókat, ám a kemény szavak ellenére továbbra is bevándorláspárti politikát folytat, hiszen pont most könnyítik meg a menekültkérelmek elbírálását. Mint fogalmazott: nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal, és tart tőle, hogy Franciaországban ugyanez a helyzet.

Máthé Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettese arról beszélt az adásban, hogy Hollandiában és Franciaországban is tesznek erős kijelentéseket a politikai vezetők, mégsem várható érdemi változás. Kulifai Máté, a Hetek lapszerkesztője pedig kijelentette:

Ha mindenki ugyanezt vallaná a francia kormányban, mint az említett kémfőnök, akkor is húsz-harminc-negyven éves, komoly munka kellene ahhoz, hogy az országon belül élő bevándorlókat – akik hajlamosak az antiszemitizmusra – úgy tudják kezelni, hogy ne legyen a vége polgárháború.

Terítékre került a kirúgott brit belügyminiszter ügye is, akit azért menesztett a brit kormányfő, mert meg merte jegyezni a több százezres zsidóellenes demonstráció kapcsán, hogy a rendőrségnek fel kellene lépnie az agresszív és gyűlöletkeltő tüntetőkkel szemben.

Kulifai Máté rámutatott, hogy Nyugat-Európában már a befogadó államok alkalmazkodnak a bevándorlókhoz, hiszen a kormányok törvényekkel biztosítják az illegálisan érkező migránsoknak a kiskapukat.

– Olyan üzenetet küld a befogadó állam, hogy hiába követsz el törvénytelenséget, mégis itt maradhatsz, szükségünk van rád, lépjél be a munkaerőpiacra. Ha viszont alkalmazkodik a befogadó ország, tényleg azt fogja érezni a bevándorló, hogy nem kell betartania a törvényeket – magyarázta Kulifai Máté. Máthé Áron meglátása szerint, ha beengeded, ő vagy a gyereke már szavazati jogot fog kapni; a tömegdemokráciában pedig osztanak-szoroznak a politikusok. Hozzáfűzte, pillanatnyi politikai érdeke motiválta a brit miniszterelnököt, ám így hosszabb távon az egész ország megy a levesbe.

Bayer Zsolt egy friss felmérés eredményeit ismertetve közölte, a britek 78 százaléka mondja azt, hogy az országa rettenetes állapotban van. És érdekel ez egyébként valakit? – vetette fel. A házigazda megjegyezte: Akkor a hajó elment, ez irreverzibilis folyamat. – Európa már nem talál vissza arra az útra, amelyen több száz évig járt, hanem menthetetlenül elemészti a migráció – mondta Lánczi Tamás.