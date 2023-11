Amikor a bandaháborúk elkezdődtek, először botokkal, késekkel mentek egymásnak, aztán később már a fegyverek is megjelentek. A támadások a vajdasági települések lakosságát is érintették, előfordult, hogy kézigránáttal támadtak meg egy-két házat. Az embercsempészek az utóbbi időben eleinte csak figyelmeztető lövéseket adtak le a határ térségben, de sajnos olyan is előfordult, hogy a szerb–magyar közös járőrre is tüzet nyitottak a bandák