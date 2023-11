Ezért fog halkan suhanni hamarosan a postás

Összesen 45 új elektromos meghajtású kisteherautót vásárolt a Magyar Posta Zrt. a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.-től – adta hírül a Világgazdaság. Mint kiderült, a beszerzést közvetlenül a posta bonyolította le, a járművek darabonkénti ára pedig nettó 18 millió forint körül alakult, így a teljes vásárlás körülbelül nyolcszázmillió forintba kerülhetett.

Balczó Barnabás, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója azt mondta, most jött el az ideje annak, hogy a Magyar Posta elektromos furgonokat vegyen. Hangsúlyozta,

a Magyar Posta Logisztika nem maradhat le az elektromos átállásról, már csak azért sem, mert tavaly sokszorosára növekedett az állami szolgáltató energiafelhasználása, melynek 42 százalékáért éppen a logisztika és az üzemanyag felelős.

Szerinte éppen ezért nem is kérdés, miért fontos a mostani beszerzés.

A 45 e-Crafterrel a Magyar Posta flottájában már majdnem száz elektromos meghajtású jármű üzemel. Ezek egy feltöltéssel nagyjából 160 kilométert képesek megtenni. A társaság a városi, sok címhelyes kézbesítéseknél fogja bevetni a járműveket. Egyszerre 200-300 csomagot képesek kiszállítani, 45 perc alatt pedig akár (gyorstöltővel) 80 százalékra is feltölthető az akkumulátoruk. A cég elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy csak jövőre ezzel a gépjárműparkkal 164 tonna károsanyag-kibocsátást spórolnak meg, nem beszélve a zajterhelésről.

Brigitte Auernigg, a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (PoHu) ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a cég és a posta több mint három évtizedes együttműködése alatt mintegy ötezer gépjárművet vásárolt tőlük az állami vállalat. A Magyar Posta gépjárműparkja mintegy 3500 járműből áll, amelynek hatvan százaléka a Volkswagen-csoporthoz köthető. Annak idején, 33 éve még Barkasokat cserélt le az állami cég, most azonban teljesen új, tisztán elektromos meghajtású Volkswagen e-Craftereket szereztek be. Ezért cserébe igen magas felszereltséget biztosított a PoHu, sőt a cégek kommentálása szerint az egységár is kifejezetten kedvező.