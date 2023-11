Gulyás Gergely: Fontos, hogy a magyarok véleményét képviselve álljunk bele a vitákba + videó

„Magyarországon és a belpolitikában is, de Brüsszelben és az Európai Unióban is számtalan fontos vitánk van. Látjuk azt, hogy a déli határon milyen válsághelyzet van, látjuk, hogy a gazdaságpolitika szuverenitását, önállóságát meg kell védeni. Szerintünk a rezsicsökkentést meg kell tartani a jelenlegi formájában. Biztosak vagyunk abban, hogy az ország polgárai számára is fontos, hogy Magyarországon kell a legalacsonyabb összeget fizetni a villanyért és a gázért. És az is nagyon fontos, hogy az orosz-ukrán háborúban foglalt magyar álláspontról is mindenki elmondhassa a véleményét. Ezekben a kérdésekben szeretnénk konzultálni itt most közvetlenül is, és van lehetősége mindenkinek részt venni e kérdések megválaszolásában, hogy ha kitölti a nemzeti konzultációt.”