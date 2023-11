Gulyás Gergely: A kormány döntött, marad a kamatstop

Több int 12 órás ülésen tárgyalt a kormány a jelenlegi brüsszeli helyzetről, hiszen nap mint nap a legfontosabb hírek onnan jönnek, decemberben EU-s csúcstalálkozó is lesz – közölte Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, két vitáról van szó, ezek az uniós költségvetés módosítása és Ukrajna uniós csatlakozása.

Nem hiszünk az ígéretekben!

– Mindkét ügy előkészítetlen, nincs indokolás arra, hogy miért kell módosítani az uniós költségvetést, és a hatályos uniós költségvetést ráadásul úgy módosítanák, hogy azt nem hajtják végre. Ukrajna esetében van ugyan egy előkészítő csomag, de az ország nem felel meg a kritériumoknak. Ennek időzítését nehéz megérteni, és nem látjuk, ha csatlakozna, mit jelentene mindez az uniónak. Így Magyarország egyik ügyben sem tud hozzájárulni a közös döntéshez – közölte. Megjegyezte, hogy az Ukrajnánál felkészültebb balkáni országok esetében szó sincs felvételről, pedig beszélni kellene a csatlakozásukról.

– Ha egy tagállam nem támogat valamit, az nem jön létre. Ma a legdemokratikusabb döntés az állampolgárok megkérdezése a nemzeti konzultációval, ezt javasoljuk a többi tagországnak is – fogalmazott a tárcavezető, aki szerint már nem elég az, hogy Brüsszel ígéreteket fogalmaz meg, azokban a kormány már nem hisz.

Gulyás Gergely azt is bejelentette, hogy a tegnapi maratoni ülésen a kamatstopokról is döntött a kormány: a kis- és középvállalkozások kamatstopja április 1-ig marad, ez harmincezer vállalkozót érint. A lakossági kamatstop és a diákhitel kamattámogatása is marad július 1-ig.

A kamatstop kapcsán beszélt arról is, hogy a bankok által kiküldött tájékoztatókat, melyek szerint januártól eredeti kamatot kell ismét fizetniük, a címzettek nyugodtan tépjék szét, dobják ki, azok nem érvényesek.

Jelezte azt is, különböző szociális juttatások január elsejétől emelkednek, míg a bérminimumra vonatkozóan decembertől él a megállapodás.

Arról is szólt, hogy a zöldenergia területén a kormány úgy döntött, pályázatot ír ki 70 milliárd forint értékben energiatárolásra. Erre február 25-ig lehet pályázni, és 2026 áprilisáig végre kell hajtani a pozitívan elbírált beruházásokat.

Tordai-ügy: Karácsony és Gyurcsány veszélyesek

Gulyás Gergely lapunk kérdésére azt is elmondta, hogy Tordai Csabát kiváló ügyvédnek tartja, meglepte a baloldal kampányfinanszírozási botránya kapcsán az őt ért gyanú. Hozzátette, még kiváló jogászoknak is veszélyes Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc közelébe kerülni. – A főpolgármester az elsősorban, aki válasszal tartozik, és ezt mostanáig nem adta meg, a sajtó egy része sem érdeklődik a botrány iránt. Egy pénzgyűjtésnél nem fordulhat elő, hogy a pénzek sorszáma egymást követi, erre akkora az esély, mint ha valaki tízszer egymás után megnyeri a lottó ötöst, ez nem lehet véletlen. A főpolgármester hazudott arról, hogy kitől fogadtak el pénz, kinek milyen szívességet ígértek cserébe, és kik vásárolhatják meg a baloldalt – fogalmazott a 99 Mozgalom ügye, a Tordai Csaba, a főpolgármester jogi főtanácsadójának irodájában történt házkutatás kapcsán.

A szuverenitásvédelmi törvény elleni támadásról elmondta, hogy a baloldal külföldi érdekeket szolgál ki. 1990 óta a törvények kizárják, hogy külföldről fogadjanak el pénzeket, ezt a baloldal megszegte.

A nemzeti konzultáció baloldali támadásáról kijelentette: küldjék a baloldaliak is vissza a konzultációt, a kormány az ő véleményüket is figyelembe fogja venni.

– Az illegális migrációt nem menedzselni és legalizálni kell, hanem megtartani és a folyosókat a migránsok előtt bezárni – szögezte le Brüsszel és a migráció viszonyáról lapunk kérdésére, majd a rezsicsökkentés megszüntetésének uniós ajánlása kapcsán leszögezte: nem fogják Brüsszel parancsát elfogadni.

Gulyás Gergely szerint Brüsszelben akkor történhet fordulat a migráció ügyében, ha az EU-parlamenti választások során fordulat következik be. Nem látja realitását annak, hogy az európai baloldal más álláspontot foglalna el, az elmúlt hét év valamennyi kudarca ellenére ugyanazt a véleményt képviselik a migráció kérdésében.

Donáth Anna súlytalan

Egy Donáth Anna Gyurcsány-ellenes megnyilvánulásáról szóló kérdésre azt válaszolta: a baloldalon Gyurcsány a főnök, Donáthnak semmi súlya nincs. A Momentum képviselői jelentkeznek be a DK-listára, amit Gyurcsányék mondanak, az érvényesül.

A Katona József Színház DK-soknak biztosított kedvezményes jegyeivel kapcsolatban leszögezte: az igazgató már nem lenne a helyén, ha a kormányon múlna.

A miniszter a Mi hazánk választási törvénymódosító javaslatáról azt mondta, a Fidesz frakció erről dönteni fog, a vita arról van, melyik választási rendszer a demokratikus, szerinte mindkettő az. A mostani sajátossága az, hogy azok aki 2 hónappal a választás előtt változtattak a választási törvényen, most amiatt emelik fel a szavukat, hogy 7 hónappal a választás előtt módosulna az. – Egy ellenzéki javaslatról van szó, ezt azért vettük napirendre, mert tárgyalásra érdemesnek tartjuk – mondta.

A svéd NATO-csatlakozásról azt mondta, a helyzet az, hogy a kormány támogatja Svédország csatlakozását, de sok aggály is van, ezeket tisztázni kell.

A 14 évnél fiatalabbak ingyenes vasúti közlekedéséről úgy fogalmazott, minden családbarát javaslatot jó szívvel elfogad a kormány, de döntés még nem született róla, még nem került a kormány elé a javaslat.

Feltárják az adósságok okait

A kórházak adósságállományáról Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány két döntést hozott. Egyfelől fel kell tárni, hogy miért halmozódott fel a korábbi éveknél nagyobb adósság a kórházaknál, másfelől pedig a kórházi adósságokat ki fogják fizetni, ami igaz az év végéig kifizetendő adósságokra, tehát a novemberi és a decemberi hónapokra is. A tankerületek adósságállományáról kijelentette, hogy először itt is fel kell tárni az adósság kialakulásának okát, amit a Belügyminisztérium tesz majd meg és beszámol róla. Egy hónapon belül a kormány fog erről a Belügyminisztériumtól tájékoztatást kapni.

A benzinárról azt mondta, hogy erről még nem döntött a kormány, még azt vizsgálják, hogy a rezsivédelmi alapok forrásai elegendők-e. ennek kapcsán megjegyezte: idén mintegy ezermilliárd forintot fizetett ki a kormány azért, hogy a rezsivédelmet fenntartsák.

A Nemzetközi Beruházási Bankkal kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy van egy tartozás a magyar állam felé és van egy eljárás a bankkal szemben. A szabályok szerint az állam érvényesíti az igényét az adóssal szemben. Ha egy cég nem tud fizetni, akkor vagy végelszámolási vagy felszámolási eljárás fog kezdődni.

A tervezett Szuverenitási Hatóság büdzséjéről elmondta, hogy lényegesen kevesebb lesz az Alkotmányvédelmi Hivatal költségvetésénél. Mindenki láthatja majd, hogy ez konkrétan mekkora összeg lesz még a hivatal működésének megkezdése előtt.

A nemzeti konzultációval kapcsolatban elhangzott, egyelőre a papír alapú levelekre lehet válaszolni, de később online is ki lehet majd tölteni.

Szentkirályi Alexandra jelezte, a Gazdasági Versenyhivatal dolgozik azon, hogy az árfigyelőbe bevont termékek száma bővüljön karácsony előtt. Erről jelenleg a boltokkal egyeztetnek.

Legyen úgy, mint korábban

Az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek jogairól Gulyás Gergely azt mondta, Magyarország csak azt kéri, álljon vissza a 2017 előtti helyzet az ott élő magyarok esetében, ám erre csekély esélyt lát jelenleg.

A migrációs helyzetről azt mondta, noha a téli időszakban enyhülni szokott a bevándorlási hullám, ez most nem látszik, ehhez az EU határvédelmét kellene megerősíteni.

A rákosrendezői, a városképet csúfító, a városba vonattal érkezők elé táruló illegális hulladéklerakóról ügyében azt mondta, arról Lázár János miniszter fog tájékoztatást adni.

A kormányinfón szóba került a párizsi klímaegyezmény is, ennek kapcsán Gulyás Gergely elmondta, hogy a nagy államok nem tartották be a vállalásaikat, Magyarország viszont csökkentette a saját kibocsájtását. – Kína és az USA esetében rossz irányú folyamatokat látunk, a klímacélok nem fognak megvalósulni. A kormány közel 150 milliárd forintért hirdetett meg zöldenergia termelésre és tárolásra vonatkozó programokat. Az atomenergia szintén zöldenergia, mert nincs szén-dioxid kibocsájtás, még az Európai Parlament is így döntött, a nap és a szélenergia is fontos, bár a társadalmi tiltakozás ezek esetében egyre nagyobb – fogalmazott, majd hozzátette: Magyarország jól áll, új reaktorokat épít, támogatja a kormány a naperőművek létesítését és az energiatárolást.

A miniszter a migránsok fegyvereire vonatkozó kérdésre válaszolva kijelentette: az unió szerint a határvédelem erővel védése bűnös dolog, Brüsszelnek nincs használható válasza. – Csak jó tagállami válaszok vannak, a határvadászok, a rendőrség és a katonák védi a határt, a határátlépési kísérletek nagyon nagy részét meg tudják akadályozni. Az EU azért harcol, hogy ez se legyen, a kötelezettségeket betartókat is igyekeznek ellehetetleníteni – mutatott rá.

Nincs közvetlen veszély

Egy Kínából útnak induló esetleges új járvány kapcsán azt mondta, egyelőre nem kell azzal számolni, hogy egy új koronavírus köszönt ránk, de az új vírusokról a tisztiorvosi főszolgálat minden információt beszerez, egyelőre közvetlen veszélyt nem látni.

A nyugdíjakkal kapcsolatban azt mondta, hogy minden tagállamnak, ami a helyreállítási alapban részt vesz, meg kell nézni, hogy a nyugdíjrendszere fenntartható-e. – Ez alapján a következő tíz évben semmilyen változtatásra nincs szükség Magyarországon – jelentette ki a tárcavezető.

A végrehajtás alá került, kilakoltatás előtt álló alapítványi Qualitas középiskoláról elmondta, felhívták már korábban a figyelmet arra, hogy magánintézménnyel szemben fokozott óvatosság indokolt. – Itt a tulajdonos komoly tartozást halmozott fel, így az iskola épülete veszélybe került – közölte. Hozzátette: az államnak nincs jogi felelőssége az ügyben, de megpróbál segíteni, akik tanköteles korban van, azok elhelyezésén dolgoznak.





