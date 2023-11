Karácsony Gergely nem szeretne vendégmunkásokat látni a buszokon, miközben azokat már képzik

Karácsony szerint ehhez azonban a foglalkoztatáspolitikához szorosan hozzá kell kapcsolni a lakhatáspolitikát, hiszen hiába volt az elmúlt bő egy évtizedben jelentős reálbér-emelkedés és emelte a főváros is a fizetéseket, ezt az infláció és az ingatlanár-növekedés elvitte. – Azok, akik nálunk dolgoznak, azzal kelnek fel, hogy amit csinálnak, az nagyon fontos ennek az országnak és ennek a városnak. Mi is nagyon büszkék vagyunk azokra a munkavállalóinkra és azokra a hivatásokra, amelyeket végzünk, de ebből még nem lehet kifizetni a gyerekcipőt vagy befizetni a számlákat. A minőségi munkahely minőségi bért jelent, az elmúlt években nehéz volt megtalálni azt az egyensúlyt, mert szívesen emeltük volna a béreket, de közben borzasztó nehéz anyagi körülmények között kellett az elmúlt négy évet megélnünk – fogalmazott, majd arra is kitért, a főváros hosszú távú bérmegállapodást kötött a reprezentatív szakszervezetekkel. A kollektív szerződés keretében foglalkoztatott munkavállalók körét a szociális és kulturális szférában növelték.

Elmondása szerint a jövő évben is két számjegyű lesz a béremelés a „Budapest családban”, és azt is elárulta, a másik szobában már tárgyalják a jövő évi költségvetés tervezetét. A főpolgármester ezen felül beszámolt a bécsi útjáról is, ahol örömmel nyugtázta, hogy a városban száz éve szociáldemokrata kormányzása van. Karácsony Gergely hozzáfűzte: száz év lemaradásban vagyunk, hogy újragondoljuk azt, hogy mi egy önkormányzatnak a szerepe, méghozzá Magyarország legnagyobb és legtöbb közszolgáltatását biztosító önkormányzat szerepe, válságok és viharok által meghatározott időszakban.

Miközben a baloldal és Karácsony Gergely a vendégmunkások rémével fenyeget, a BKV legnagyobb szolgáltatója, az ArrivaBus Kft. már képezi a fővárosba az indonéziai és Fülöp-szigeteki buszsofőröket – hívta fel a figyelmet a Metropol, idézve a lapot, amelyben azt írták, novembertől indonéz és Fülöp-szigeteki buszsofőrök is munkába állhatnak az ArrivaBus Kft. által üzemeltetett járatokon Budapesten. A külföldi járművezetőket nem a magyar busztársaság alkalmazná, hanem az a munkaerő-kölcsönző cég, amely csoportosan toboroz és vesz fel buszsofőröket magyarországi foglalkoztatáshoz. A járművezetők lakhatásáról és étkeztetéséről is a közvetítő cég gondoskodik. Már folyik a munkavállalók képzése, az Arriva angolul beszélő diszpécsereket is felvesz – hangzott el a BKV múlt heti igazgatósági ülésén.

Borítókép: Karácsony Gergely a BKK járatán (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)