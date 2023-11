Nem tudja a bal kéz, mint csinál a jobb, Karácsony Gergely megint mást mond, mint amit tesz

A napokban robbantotta ki a baloldali Népszava a botrányt, hogy miközben a baloldal és Karácsony Gergely a vendégmunkások rémével fenyeget, a BKV legnagyobb szolgáltatója, az ArrivaBus Kft. már képezi a fővárosba az indonéziai és Fülöp-szigeteki buszsofőröket – hívta fel a figyelmet a Metropol, idézve a lapot, amelyben azt írták, novembertől indonéz és Fülöp-szigeteki buszsofőrök is munkába állhatnak az ArrivaBus Kft. által üzemeltetett járatokon Budapesten. A külföldi járművezetőket nem a magyar busztársaság alkalmazná, hanem az a munkaerő-kölcsönző cég, amely csoportosan toboroz és vesz fel buszsofőröket magyarországi foglalkoztatáshoz. A járművezetők lakhatásáról és étkeztetéséről is a közvetítő cég gondoskodik. Már folyik a munkavállalók képzése, az Arriva angolul beszélő diszpécsereket is felvesz – hangzott el a BKV múlt heti igazgatósági ülésén.

Tisztelt utasok, öveket bekötni!

Az ArrivaBus a budapesti buszok egyharmadát, mintegy 450 buszt üzemeltet. A cég vezetője megerősítette, hogy az ázsiai sofőrök alkalmazása a fővárosi sofőrhiány enyhítésének része, és ez szerves része a cég toborzóstratégiájának.

De felmerülnek kérdések arról, hogy a sofőrök itt szereznek-e jogosítványt, vagy honosítják-e a meglévő járművezetői engedélyüket. Emellett fontos megoldandó kérdés, hogy az ázsiai sofőrök hogyan kommunikálnak a forgalomirányítókkal és az utasokkal, különösen az első ajtós felszállás esetén – vagy ha helyzet van. Nem veszélyes ez?

A cég már jelenleg is alkalmaz külföldi buszvezetőket, egészen pontosan a sofőrállomány öt százaléka most is külföldi. Az indonéz munkavállalók esetében még az is probléma lehet, hogy ők a hazájukban a baloldali menetirány szerinti közlekedésben szocializálódtak, jobboldali kormányzású gépjárművekben.

Az, hogy mennyire nehéz átszokni egyik menetirányból a másikba, egy Magyarországról Londonba költöző buszsofőr a következőt írta: „ha idáig eljutottunk, jön a tesztvezetés, amin az emberek nyolcvan-kilencven százaléka megbukik. Én is így jártam több mint tízéves gyakorlattal, pedig ebből vagy kettő már angol földön lett legurulva.”

Gondot jelenthez még a vezetési kultúra is, Ázsia ezen részein szabályok ugyan vannak, csak épp senki nem tartja őket be, a forgalmi jelek és lámpák is csak látványelemként vannak jelen az utakon.

Jól szemlélteti a helyi vezetői morált az is, hogy Indonéziában lakosságarányosan kétszer annyi a halálos baleset, mint Magyarországon.

Nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb

Miután a baloldal folyamatosan a vendégmunkásokkal riogat, Karácsony Gergely is úgy látta, hogy kénytelen kitenni egy posztot, amelyben leírta, hogy nem támogatja a külföldi dolgozók beengedését. Mint írja:

A saját cégeink számára ilyen foglalkoztatást nem engedünk.

Ám a hangzatos nyilatkozat után mégis elnézi, hogy a budapesti buszos tömegközlekedés egyharmadát adó cég viszont indonéz és Fülöp-szigeteki buszsofőröket toboroz. A kettős játékot posztjában a főpolgármester maga is elismeri: ahol pedig nem a főváros a munkáltató, ott ellenőrizni fogjuk, hogy egy magáncég munkaerő-kölcsönzése mennyiben felel meg a közlekedés- és utasbiztonság, valamint az utastájékoztatás, vagyis a budapestiek érdekeinek – írta posztjában.

Felmerül a kérdés, hogy eddig talán nem ellenőrizték sofőröket? A kormány eközben dolgozik egy olyan törvényjavaslaton, amely a vendégmunkát szigorú törvényi keretek közé szorítaná.

A gazdaságfejlesztési minisztérium tájékoztatása szerint a magyar munkaerő és a magyar lakosság védelme érdekében átfogó beavatkozásra van szükség a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodását és foglalkoztatását érintően.

Mint fogalmaztak, a kormány döntése értelmében új alapokra helyezik és szigorítják a bevándorlással és a munkavállalással kapcsolatos szabályokat.