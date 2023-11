Kiszűrné az árulókat a baloldalról Márki-Zay Péter + videó

Én vagyok az egyetlen ellenzéki, aki dicsérni szokta a Fideszt – fogalmazott az M1 aktuális csatorna 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsor csütörtök esti adásában Márki-Zay Péter, a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje, aki immár harmadik alkalommal kapott lehetőséget arra, hogy kifejtse álláspontját aktuálpolitikai kérdésekben. A Híradó.hu beszámolója szerint a házigazda emlékeztetett rá, hogy Márki-Zay Péter mozgalma a közelmúltban párttá alakult, erről is kérdezte vendégét, aki elmondta, hogy indulnak a közelgő EP-választáson, és amennyiben képviselőt küldhetnek az Európai Parlamentbe, az Európai Néppárt keretein belül szeretnének politizálni.

Sok az áruló: nem fogadtak be mindenkit

A hódmezővásárhelyi polgármester közölte azt is, hogy frissen alapított pártjába eddig hatszáz fő jelentkezett, de csak 430 embert fogadtak be. Mint mondta, próbálják kiszűrni az árulókat, ám ez szerinte nem egyszerű feladat, mert az rendszerint utólag derül ki, ha valaki áruló. Lánczi Tamás emlékeztette Márki-Zay Pétert, hogy sokakat nevezett már árulónak, közöttük Ungár Pétert, az LMP társelnökét. Erre a politikus úgy reagált, hogy az LMP háborúpárti politikát képvisel: megszavazta, hogy magyar katonákat küldjenek Csádba.

Békemisszióba mennek a magyarok

– szögezte le Lánczi Tamás a beszélgetésben, hangsúlyozva, hogy Csádban – Ukrajnával ellentétben – nem dúl háború. Azt kérdezte Márki-Zay Pétertől, hogy ha valaki egyetért a kormánnyal valamiben, az szerinte árulónak minősül-e. Erre a politikus úgy válaszolt, hogy vannak olyan ügyek, amelyekben ő is azonosulni tud az Orbán-kormánnyal. Példaként azt emelte ki, hogy hamarosan visszaválthatóak lesznek a PET-palackok.

Én vagyok az egyetlen ellenzéki, aki dicsérni szokta a Fideszt

– fogalmazott az ellentmondásos kijelentéseket megfogalmazó Márki-Zay Péter. A politikus azt is mondta, hogy Ungár Péter hazudott, amikor azt állította, hogy nem volt tudomása az ellenzék kampányának külföldi finanszírozásáról.

Korányi találkozott a pénzemberekkel

Lánczi Tamás emlékeztette vendégét, hogy az LMP társelnökén kívül még számos közszereplőt, többek között Vona Gábort és a Demokratikus Koalíciót is árulással szokta vádolni. Erre Márki-Zay úgy reagált, hogy az LMP és a DK álellenzéki jelöltet indít Miskolc sikeres ellenzéki polgármestere ellen. Számára nyilvánvaló, hogy ezt a Fidesz érdekben teszik. Lánczi Tamás a beszélgetésben emléketetett arra, hogy a külföldi kampányfinanszírozással kapcsolatban is ellentmondásos nyilatkozatok sora jelent meg a sajtóban.

Milyen pénzből, mennyit, mire költöttetek… Mi a mai verzió?

– kérdezte.

Kultúraváltó kampány volt. Kultúraváltó kampányban nincsenek jelöltek, ez párt- és választásikampány-finanszírozás

– felelte a politikus, mire a műsorvezető azt mondta, hogy a választókkal szemben is rendkívül cinikus hozzáállás Márki-Zay érvelése. A korábbi miniszterelnök-jelölt szerint mindaddig, amíg külföldön élő magyar állampolgárok adakozhatnak, addig nem zárult be ez a kiskapu. Arra a kérdésre, hogy mit kérnek a pénzért cserébe, Márki-Zay leszögezte: „azt, hogy váltsuk le ezt rendszert”. Azt is hozzátette, hogy ő ezekkel az emberekkel nem találkozott, Korányi Dávid találkozott velük.

