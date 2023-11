Kocsis Máté: A külföldi beavatkozás nem ismétlődhet meg, a dollárbaloldal botránya miatt változtatni kell a jogszabályokon

A nemzeti szuverenitás védelme alkotmányos kötelezettségünk, ezért bármilyen vitát vállalni kell – fogalmazott a frakcióvezető a Századvég hétfői Szuverenitás konferenciájához kapcsolódó panelbeszélgetésen.

A frakcióvezető emlékeztetett: 1990 óta politikai konszenzus volt abban, hogy külföldről nem finanszíroznak választási kampányt (Fotó: Polyák Attila)

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy a szuverenitás védelmére intézményt kell létrehozni Magyarországon, amely vizsgálja a külföldi beavatkozásokra utaló folyamatokat. Hozzátette: az alaptörvényben is szükséges kiegészíteni az alkotmányos önazonosság védelmét, valamint a keresztény kultúra védelmét érintő részt. Felhívta a figyelmet, hogy a szuverenitásunkat nem az alaptörvény hozza létre, azt csak elismeri.

A szuverenitás történeti alkotmányfejlődés során kialakult, jogi tényeken alapuló rendszer, amelyet semmilyen jogszabály nem szüntethet meg

– állapította meg. Az ország belügyeibe való külföldi beavatkozás megállítása érdekében Kocsis Máté szerint a választási eljárási törvényben is világossá kell tenni, hogy a civil szervezetekre, jelöltjeikre és a politikai pártokra azonos szabályok érvényesek. A finanszírozás és az elszámolás rendjének meg kell egyeznie a választáson indulóknál, akkor is, ha civil mozgalomról van szó, akkor is, ha politikai pártról – mondta.