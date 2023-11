Magyar a világ egyik legjobb vörösbora

A valaha volt eddigi legmagasabb magyar száraz vörösbor pontszámát kapta az egerszalóki St. Andrea Szőlőbirtok csúcsbora – adta hírül a honlapján a borászat.

A díjnyertes Agapé (Forrás: Facebook)

Suckling, az egyik legismertebb nemzetközi borszakíró 98 ponttal jutalmazta a 2018-as évjáratú Agapé Nagy-Eged-hegy dűlő egri bikavér borát, amely kiemelkedően magas eredménynek számít. A közzétett pontszám alapján az Agapé 2018 Magyarország legjobb száraz vörösbora.

A szőlőbirtok Agapéja „a világ legjobb vörösboraihoz hasonlítható.”

– mondta a szakértő. A borászat beszámolója szerint a pontszámokra azután egészen október végéig kellett várni, de megérte.

A St. Andrea Szőlőbirtok (Forrás: Facebook)

A most már világhírű egerszalóki szőlőbirtoknak nem ez az első kiemelkedő eredménye. Két évvel ezelőtt a 2017-es évjáratú Nagy-Eged egri bikavér borukat 97 ponttal a világ 50 legjobb bora közé választották a Decanter világversenyen. Az akkori elismerés is már hatalmas lendületet adott Egernek és az egri bikavérnek.

Megrendítő már csak a tény, hogy meglátogatott személyesen minket James Suckling. Az pedig, hogy ilyen pontszámokat kaptunk tőle, ámulatba ejtő. Egy olyan visszajelzés, ami megerősít minket abban, hogy Eger tényleg páratlan adottságokkal rendelkezik és ezzel az egyediséggel bátran ki lehet állnunk a világ elé, mert nem fogunk szégyenkezni. A 98 pont pedig egészen elképesztő. Éreztük eddig is, hogy a 2018-as talán a valaha volt legjobb St. Andrea-évjárat, viszont ebből az évből az Agapé ténylegesen életünk eddigi legjobb bora, amit világra segíthettünk. Nagyon hálásak vagyunk!

– összegezte érzéseit Ifj. Lőrincz György.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében rámutat: Magyarországon ma három olyan terület van, amelyek a hazai szőlőterületek jelentős részét biztosítják. Bács-Kiskun, Heves, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék tavaly a teljes hazai szőlőterületek több mint 50 százalékát tették ki.

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

Mint írták, a rendszerváltást követő években még jelentős, majd a 2000-es években erősen visszaeső trend jellemezte a hazai borok exportjának mértékét. Az utóbbi három-öt év azonban ismét reményre ad okot, folyamatosan javul a mutató értéke. A magyar borok elsősorban az Európai Unió országaiba, azon belül is Szlovákiába, Csehországba, Németországba érkeznek. Jelentős mennyiséget szállítunk az Egyesült Királyságba is, 2021-ben a teljes borexportunk 12,3 százaléka ide áramlott. Az Európán kívüli térség országai közül Kína és Japán vásárol nagyobb mennyiségű bort hazánktól, valamint az USA és Kanada is előszeretettel fogyaszt magyar bort.