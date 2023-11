Elfeledett kárpát-medencei szőlőfajták

Gyimesközéplok sokak számára soha-nem-volt múlt idézést jelent. A Csíkszeredától csupán kőhajításnyi közelségben lévő (cca. 40 km) település az Erdély-imádók és kirándulók, netán hagyományos népzene és néptánc szerelmesei számára is kötelező célállomás. Ami persze a helyben lakók nélkül nem sokat jelent. Az ember csodálkozik a nagyocska falu egyik részének, Borospatakának a nevén. Merthogy errefelé afféle hűvösebb termőhelyek gyümölcseiből is ritkán érik be valami, szőlőből pedig végképp nem találunk egyetlen tőkét sem.

Majdnem helyi ciceroném, a kiváló muzsikus szerint annak idején a moldvai területekről hozott szőlőből készítettek bort errefelé. Az élelmesebb családok eladásra is vásároltak az értékes alapanyagból, többnyire a hegyen túl fekvő moldvai területekről. Szőlőt vagy bort hoztak, amit aztán kétes minőségben, de szorgalmasan fogyasztottak a helybeliek.

Akik amúgy zömmel a hegyoldalakon tartott állatok legeltetéséből tudták magukat eltartani. Állattartás és fakitermelés. Zene és tánc. A gyimesi csángók lételemei.

A bor csak újabban csatlakozott az áfonyapálinka mellé, már ha a mai kínálatot és borfogyasztói szokásokat nézzük. Innen, a nagyvárosból nézve szinte idillinek tűnik, még ma is. Pedig a helyiek számára nyilvánvalóan nem az.

A szerző felvétele

Nem tudom kiverni a fejemből a gyimesi zenét és az ütő gardon hangját, amit többnyire az asszonyok szólaltattak meg. Szólt ez a muzsika a mi udvarunkon is valamikor, a Káli-medencében.

A kissé monotonnak ható, de az ember lelkét mélyen érintő ritmus és hasonló dallamok nehézségük és a hangszerek néha rusztikus külsője ellenére könnyedséget és számomra valamiféle lezser eleganciát hordoztak.

A zene mellé olaszrizling dukált. Ami meg is született a kert tőkéiről szüretelve. Kevés volt ugyan, de a miénk, amit ma is bármikor meginnék. Afféle olaszrizlinges, fanyarkás, szépsavú, nem túl bonyolult, de tiszta bor.

Egy-egy jól sikerült este után néha százhúsz poharat gyűjthettünk össze a fűben. Zene, bor és barátság, egyszerre, egy ülésben.

Mindez azért kering most a fejemben, mert a múlt hét végét Gyimesben, pontosan ott, a csendes lankák, tehénkolompos domboldalak között töltöttem – bort hintve az érdeklődő és igen lelkes helybeliek agytekervényeibe és poharába. Mert ha itthon folyamatos is az aggodalmaskodás a betegségek, a gyenge évjárat, a rossz felvásárlási árak és a csökkenő borfogyasztás miatt, hála az Égnek vannak még helyek a térképen, ahol mindez nem tényező.