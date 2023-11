Nagy István: A tiltott szerekkel kezelt ukrán gabona ügye is helyet kap a nemzeti konzultációban

Ráadásul az unióban betiltott szerekkel kezelt és génmódosított gabona komoly egészségügyi kockázatokkal is jár.

Magyarország ezért megtiltotta az ukrán gabona behozatalát – közölte.

Brüsszel azonban továbbra is azt akarja, hogy engedjük be a génmódosított ukrán gabonát. Nagy István elmondta, hogy a kormány álláspontja változatlan: továbbra is kiáll a magyar emberek érdeke mellett, és a konzultációban mindenki elmondhatja majd a véleményét ebben az ügyben is.

Borítókép: Ukrán gabonát aratnak. (Fotó: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)