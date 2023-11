Razziáztak a budapesti éjszakában, hihetetlen, mire bukkantak a rendőrök

Tolvajt, bódult sofőrt, garázdákat, engedély nélkül vezető sofőröket kaptak el a rendőrök a Budapest Rendőr-főkapitányság komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzésén november 17-én, péntek éjszaka a fővárosban. A rendőrök másnap reggelig a főváros V., VI. és VII. kerületében tevékenykedtek.

Több mint félezer embert, 235 járművet ellenőriztek, és összesen 13 embert fogtak el vagy állítottak elő. Köztük négyet lopás, garázdaság, bódult állapotban járművezetés bűncselekmények elkövetése közben értek tetten, de intézkedniük kellett kábítószer birtoklása miatt, intézetből szökött fiatalokkal és szabálysértés miatt körözött emberekkel szemben is.

Találtak két embert, akik egészségügyi ellátásra szorultak.

A rendőrök ellenőrizték a közterületek rendjét, egy eltiltott és két engedély nélküli járművezetőt állítottak elő, közülük az egyiket eltűnés miatt is körözték. Ezenfelül közlekedési szabálysértések miatt is kellett intézkedni, többek között forgalomból kivont gépkocsi, lejárt műszaki érvényesség, megállás szabályainak be nem tartása vagy éppen záróvonal átlépése miatt.