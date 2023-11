Tordai Csaba kulcsszerepet vállalt Karácsonyék botrányos adománygyűjtésében

Ki is az a Tordai Csaba?

Az sem véletlen, hogy Tordai Csaba ügyvédi irodájában lehettek az inkriminált iratok, hiszen régi bizalmi ember a baloldalon: ügyvédje és főtanácsadója Karácsony Gergely főpolgármesternek, államtitkár volt Gyurcsány Ferenc kormányzása idején, és bizalmasa az utolsó baloldali miniszterelnöknek, Bajnai Gordonnak. A jogász ráadásul otthonosan mozog a Soros-szervezetek világában.

Karácsony régi barátja

Tordai nemcsak Karácsony egyik legközelebbi munkatársa, hanem egyúttal az egyik legrégebbi barátja is. Bár Tordai jogásznak, Karácsony pedig szociológusnak tanult az egyetemen, mindkettőjüket érdekelte a politika, és mindketten részt vettek a rendszerváltáskor zajlott kerekasztal-tárgyalások történetét feldolgozó kutatási projektben. Később a 2002-es választás idején is dolgoztak együtt a Medián közvélemény-kutató cégnek.

SZDSZ-es kezdetek

A jogász a pannonhalmi bencés gimnáziumban végzett, de már egyetemista éveiben a liberális közeg felé fordult. A Fundamentum nevű, SZDSZ-közeli jogi lapnak dolgozott, de 2000-ben (február 18.) például a Népszava közölte egy egyetemi hallgatóként jegyzett politikai elemzését. Nem csoda, hogy aztán hamarosan Demszky Gábor munkatársa lett, sőt, az SZDSZ-es Új Generációhoz is csatlakozó Tordait az akkori főpolgármester a párt egyik kulcspozíciójába, az ügyvivői testület tagjának is ajánlotta.

Tordai fiatalemberként komoly karriert futott be a baloldal hatalomra jutását, 2002 tavaszát követően. 2003 és 2005 között az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott, 2007. július 1-jétől 2008 februárjáig a gyurcsányi Miniszterelnöki Hivatal jogi és koordinációs szakállamtitkára, 2008 februárjától a MeH államtitkára volt.

Együtt Bajnaival

2010 után Tordai korábbi főnökével, Bajnai Gordonnal együtt reaktiválta magát, a Haza és Haladás Alapítvány keretei közt. A volt kormányfő kormányváltás utáni építkezéséről Szigetvári Viktor egy 2011-es, Mozgó Világos interjúban úgy fogalmazott, hogy „Bajnai megalapította, majd a kuratóriumra – Hegedűs Dórára, Tordai Csabára és rám – bízta a szervezetet, a felügyelő bizottságba pedig a karrierjük érettebb szakaszában levő embereket kért fel: Balázs Pétert, Mester Zoltánt, Oszkó Pétert.” A Bajnai–Tordai-bizalom kérdésére tehát újabb bizonyíték az, hogy az exkormányfő „rábízta” a szervezetét.

Passzív választójogot adott volna a bevándorlóknak

Tordai mindemellett az Alaptörvény kritikusa lett, és még 2011-ben szerzőtársaival egy „civil” alkotmánytervezetet írt. Ez itt érhető el. Ebben többek között javaslatot tettek arra, hogy az önkormányzati választáson a passzív választójogot kiterjesszék a nagykorú menekültekre, bevándorlókra és letelepedettekre.

A Soros-szervezetek embere

Tordai Bajnaival nem tudott választási sikereket elérni, utóbbi 2014-ben az európai parlamenti választások után vissza is vonult. Tordai ügyvédkedni kezdett, a TMC First Tanácsadó Kft.-ben Oszkó Péter, Bajnai korábbi pénzügyminiszterének cégtársa lett. Ezzel együtt továbbra is a balliberális hálózat és a Soros-szervezetek fontos embereként tűnt fel időről időre a sajtóban, így például a magyar állam elleni strasbourgi pereskedések kapcsán. 2011 és 2019 között mindenesetre folyamatos volt a jelenléte a külföldről finanszírozott Átlátszó portálnál.

Tordai kulcsszerepben a Városházán

A 2019. októberi önkormányzati választásokon a baloldal a fővárosban térhetett vissza a hatalomba, és szinte törvényszerű volt, hogy a korábbi főpolgármester, Demszky Gábor egykori kabinetfőnöke, Tordai Csaba is a csapat része legyen. Bár főjegyzőjelöltként is felmerült a neve, végül Tordai a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatósági elnöke, illetve Karácsony Gergely tanácsadója lett.

A Városháza tervezett eladása miatt kirobbant botrányban az Anonymus néven megismert álarcos alak által nyilvánosságra hozott egyik hangfelvételen Bajnai Gordon korábbi üzlet- és „harcostársa”, Gansperger Gyula arról beszélt, hogy Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes és Tordai Csaba a volt miniszterelnök emberei, akiket Bajnai ajánlott be Karácsony Gergelynél, és hatalmas befolyással bírnak a főváros vezetésében.

Az említett felvételeken szerint Tordai Csaba ugyan nem „pénzezik”, vagyis a Gansperger által vázolt „jutalékos” rendszerben hozzá nem jutnak összegek, de kulcsszerepet visz az ügyekben. Gansperger Gyula ezt egy helyütt ekképpen magyarázta el beszélgetőpartnerének: „Tehát nincs úgymond hivatali tisztsége. De minden olyan szerződés, rendelkezés, tervezet, ami kimegy a főpolgármestertől, azt ő készíti elő, és ő vizsgálja meg, hogy működőképes-e. Tehát mielőtt ez kimegy a nyilvánosságra, hogy aláírja a Gergő a szerződést, azt a Tordai Csaba láttamozza.”

Tordai szerepéről maga Bajnai Gordon is említést tett az egyik hangfelvételen. „Gyakorlatilag két ember üzemelteti ma a Városházát, ő az egyik”

– mondta az exkormányfő.