Varga Judit: Nagy közös európai változásra van szükség

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt:

nagy dolog ma fiatalként jobboldalinak lenni.

– Ezt csak azok merik csinálni, akik mernek még lázadni – mondta. Úgy fogalmazott, a valódi forradalom és a valódi lázadás ma a politikai térkép jobboldalán van, míg a baloldalon a kényelmes konformisták ülnek, akik nem képviselnek értékeket.

Óriási dolog a kereszténység felvállalása is – mondta Kocsis Máté, hozzátéve: nemcsak fizikai, hanem morális, szellemi keresztényüldözés is zajlik a világban. – Egyre kevesebb szövetségest érezhettek magatok körül a világban. Akik még maradtak, azokat meg kell keresni – hangsúlyozta. Megjegyezte: Európában a liberálisok egyre durvább eszközöket vetnek be a jobboldal legyőzése érdekében. – A mi értékeinkre rárontottak, kötelességünk, hogy tegyünk ez ellen itthon is és külföldön is.

A magyar modell nem jogilag, hanem politikailag jelent veszélyt a liberális brüsszeli elitre

– mutatott rá a politikus. Azért folytatnak politikai boszorkányüldözést Magyarország ellen, mert példát mutatunk másoknak. A támadások hátterében nem az egyes törvények bírálata áll, hanem az, hogy az európai vezetés nem akarja, hogy többen is elkezdjék mondani: nem akarnak háborút, migránsokat és genderpropagandát – magyarázta.

A küldöttekhez fordulva Kocsis Máté azt mondta: a jó ügyért vívott harc belülről ad támogatást az embernek. – Minden, amit gondoltok a világról, az jó. Az a jó oldal – jelentette ki, hozzátéve: a kereszténydemokrata fiatalok nem dollárokért dolgoznak, hanem meggyőződésből, s ebben rejlik az erejük is. – Ha a nehézségek leküzdése után abban a hitben térünk nyugovóra, hogy a jó ügyért küzdöttük, akkor mindig a jó ügy fog diadalmaskodni – mondta Kocsis Máté.