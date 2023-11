Zsarolással tartja vissza az uniós pénzeket az európai és a magyar baloldal

Újabb és újabb válaszokat vár az Európai Bizottság (EB) az uniós pénzek felszabadításáért Magyarországtól. Johannes Hahn uniós költségvetési biztos a Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságában elismerte, hogy az igazságügyi reformmal és az Integritás Hatóság felállításával a magyar kormány fontos eredményeket ért el, azonban a biztos kevesellte ezeket. Sajtóhírek szerint jelenleg a Kúria elektronikus ügyelosztási rendszeréről vár döntéseket Brüsszel.

Deli Andor (Fidesz) EP-képviselő kijelentette: az Európai Parlament (EP) továbbra is politikai nyomást gyakorol a bizottságra, hogy Magyarországnak ne juttassák el az uniós pénzeket.

– Az EP liberális baloldala intézményi visszaélést hajt végre azáltal, hogy ezekkel a vitákkal és határozatokkal kísérli meg nyomás alá helyezni, illetve zsarolni az EB-t annak érdekében, hogy végül ne lehessen megegyezni. Azt látjuk, hogy a magyar dollárbaloldal is felzárkózik ehhez, erre a vonatra felszáll, sőt, ők maguk is tevőlegesen dolgoznak azért, hogy ezek a magyar polgárokat megillető eurók az európai költségvetésből végre ne jussanak el Magyarországra

– mondta a képviselő a Hír TV-nek.

Mint emlékezetes, Gyurcsány Ferenc, a baloldal vezére egyszer már elszólta magát az uniós források baloldal által szorgalmazott visszatartásáról. A DK elnöke egy rádióadásban kijelentette: pártja azon dolgozik Brüsszelben, hogy hazánk ne jusson hozzá a jogosan járó uniós forrásokhoz. – Nem kell hazudni, mi voltunk ott! Ez volt a dolgunk – ismerte be a bukott kormányfő, aki szerint nemcsak Brüsszelben, itthon is támadják Orbán Viktort. A DK elnöke korábban azt is közölte: – Igen, dolgoztunk azért, hogy az Európai Unió olyan feltételeket támasszon, amelyek lebontják, de legalábbis meggyengítik a jelenlegi rendszert.