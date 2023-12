Elítélték Deutsch Tamás apósának gyilkosát, enyhítő körülmények sokasága mellett

Fokozottan vette figyelembe a bíróság azt, hogy a férfi a tettét őszintén megbánta és a sértett hozzátartozói felé is bocsánatkéréssel élt. Csekély mértékű enyhítő körülménynek tekintette a bíróság az időmúlást, a férfi személyiségzavarát, valamint azt is, hogy a cselekményhez a két férfi között hosszú ideje meglévő konfliktus is hozzájárult. Súlyosító körülmény volt a sértett idős kora.