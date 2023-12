Előbb a Duna, most pedig a Tisza: a megemelkedett vízszint miatt lezárják a szegedi Huszár Mátyás rakpartot

A Tisza áradása miatt vasárnap este fél hétkor lezárják a szegedi Huszár Mátyás rakpartot – adta hírül közleményében a szegedi önkormányzat. A Tisza vasárnap reggeli vízállása Szegeden 542 centiméter volt, és a következő két napban még tíz-húsz centimétert emelkedhet a vízszint az előrejelzés szerint. Így a levonuló árhullám elérheti a szegedi alsó rakpart szintjét, mely 560 centiméteren van.

A rakparton már szombaton kilenc órától megállási tilalmat vezettek be.

Az út lezárása nem jár együtt árvízvédelmi készültség elrendelésével. A Tisza szegedi szakaszán az elsőfokú készültség 650 centiméteres vízszint esetén lép életbe. Az eddigi legmagasabb vízállást Szegednél – 1009 centimétert – 2006 áprilisában mérték.

Budapest már átélte, ami Szegeden csak most fog bekövetkezni. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, árvízi védekezéssel teltek a főváros utóbbi napjai, ugyanis a következő napokban a Duna vízszintje 2013 óta először elérte a budapesti alsó rakpartot is. A karácsonyra érkezett árhullám vasárnap reggel Mohácsnál 808 centiméteres vízállással tetőzött, és várhatóan elhagyja az országot, így az újév első napjaiban a Duna hazai szakaszán mindenhol vissza lehet vonni a készültséget. Azonban nemcsak a Duna, hanem a Tisza vízrendszerén is nagy vízszintemelkedések indultak el.