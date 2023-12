Fegyelmi vétséget követett el V. Naszályi Márta, a legszigorúbb büntetést kapta

V. Naszályi Márta számos olyan döntést nem hajtott végre, amit a képviselő-testület meghatározott. Ilyen döntés volt az I. kerületi Néplójeti Közhasznú Alapítvány által adandó támogatás a szépkorúaknak, ezáltal minden kerületi idős zsebéből 17 ezer forintot vett ki. Továbbá akadályozta a kerületben a tanszer- és tápszertámogatás bevezetését. Ezenkívül a bérlettámogatás bevezetését sem indította el, amely a kismamáknak és az egyetemista hallgatóknak jár a testület döntése értelmében.

– A polgármester még a napközbeni gyermekfelügyelet ellátásáról szóló határozatot sem hozta létre, ezért a képviselő-testület fegyelmi eljárást indított – tájékoztatta lapunkat Varga Dániel független önkormányzati képviselő, a fegyelmi bizottság elnöke.

Mint mondta: a berekesztett Fővárosi Közgyűlésről tömegesen érkeztek baloldali polgármesterek az ülésre, akik méltatlan viselkedést tanúsítva zavarták az eljárást.

– Huhogtak, bekiabáltak. A főpolgármester és a kerületi baloldali polgármesterek fontosabbnak tartották, hogy asszisztáljanak V. Naszályi Márta törvénysértéséhez. Kiálltak a polgármester mellett, nehezményezték azt az indítványt, amelyben a polgármestert sorozatos jogszabálysértés miatt fegyelmi eljárás alá vonták. Arra tettünk javaslatot, hogy húsz százalékkal csökkentsük a polgármester fizetését, még így is egymillió forint felett lesz a járandósága. Ugyanakkor ő sok millió forintot vett ki az I. kerületiek zsebéből a támogatási formák bojkottálásával – mondta a független képviselő a fegyelmi eljárás lezárulta után.

– A polgármester asszony és a jegyző arra is utasította a külterület-felügyelőket, hogy a jobboldali sajtót, szakértőket ne engedjék be a Városháza területére. A kettős mérce és a takargatnivaló innen is látszik, hogy már a karhatalmi szervekhez nyúlt a polgármester – emelte ki Varga Dániel.

Az ülésen megszületett a döntés, a képviselő-testület megállapította, hogy V. Naszályi Márta fegyelmi vétséget követett el. A polgármester súlyosan megszegte a kötelezettségét, vétkes magatartást tanúsított.

A legszigorúbb kiszabható szankciót alkalmazták, ami szerint húsz százalékkal csökkentették a megbízási díját. A fegyelmi eljárásban V. Naszályi Mártát az ügyvédje képviselte, ő maga nem szólt hozzá.

Egy másik vizsgálóbizottság tárgyalja a Ruzswurm cukrászda vesztegetési ügyét, erről egy későbbi időpontban születik döntés.