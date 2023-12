Karácsony berekesztette a Fővárosi Közgyűlés ülését V. Naszályi fegyelmi tárgyalása miatt

– Nem bírják elviselni, hogy a budapestiek másféleképpen döntöttek, nemcsak a Fővárosi Közgyűlésben, hanem az I. kerületben is – vezette fel Karácsony Gergely főpolgármester, hogy szünetet kíván tartani azért, hogy részt vehessen párbeszédes párttársa, V. Naszályi Márta fegyelmi eljárásán.

Szerinte a baloldal bizalmából testületbe került két áruló jobbikos képviselő megkapta a maga jussát ezért.

– Most azt gondolják, hogy a politikai többség erkölcsi magaslatot is jelent. Ez éppen fordítva van. Ez a testület a fideszes és áruló jobbikos többséggel megpróbálja az I. kerület működését lehetetlen helyzetbe hozni, egyszerűen hatalmi szándékból. Teljesen nevetséges, megalapozatlan fegyelmi eljárást indítottak a polgármester asszony ellen – véleményezte Karácsony, aki ezért berekesztette a Fővárosi Közgyűlés ülését, és arra kérte a képviselőket, hogy szolidaritásból vonuljanak át a V. Naszályi Márta ellen zajló fegyelmi eljárásra.

A Magyar Nemzet megírta: a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa korábban azt mondta, hogy az önkormányzati választások előtt V. Naszályi Márta anyagi támogatást, védelmi pénzt kért tőle cserébe azért, hogy ne veszítse el az üzleteit. A vesztegetési kísérletben állítólag húsz–harminc millió forintot kért a polgármester.

Szamos Miklós ezért be is perelte V. Naszályi Mártát. A polgármester pedig a Magyar Nemzet stábjának azt mondta, hogy Szamos hazudik, és rágalmazásért be fogja perelni, ez azonban, mint nemrég kiderült, nem történt meg.

– Azt hazudta, hogy beperel, de alig várom, hogy bepereljen, mert akkor végre mindent el lehet mondani a nyilvánosság előtt – fogalmazott a cukrász, aki továbbra sem tudja, meddig lehet még nyitva az ország egyik leghíresebb cukrászata.