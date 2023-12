Napokig küzdött az életéért a magyar házi gólkirály, csodával határos módon tért magához

Németh Tamás, a Szajol meghatározó játékosa, az őszi szezonban tizenöt mérkőzésen tíz gólt szerzett, ezzel csapata legeredményesebbje is volt. Németh még az utolsó őszi, Tiszaföldvár elleni (7–0) mérkőzésen játszott, azonban ekkorra már be volt gyulladva a bölcsességfoga, és az arca is feldagadt. Antibiotikumot szedett, de nem segített rajta, így másnap kórházba ment, ahol azt mondták neki, hogy műtétre lesz szüksége.

November 27-én, hétfőn azonban nem tudták megoperálni, mivel aznap evett, illetve ivott is, így egy nappal csúszott a beavatkozás. Kedden azonban ismét el kellett halasztani a műtétet, mivel a laboreredményeiből kiderült, hogy a gyulladás megengedett értékének húszszorosa volt a szervezetében.

Németh Tamás vérmérgezést kapott, mivel a fogánál lévő gyulladás következtében tályog alakult ki, ami kifakadt, így baktérium került a vérébe, és ez vérmérgezéshez vezetett.

Emiatt szerdán és csütörtökön műtötték a Szajol támadóját, a vérmérgezés miatt pedig három és fél napig mesterséges altatásban tartották. Németh szervezete legyengült, kritikus állapotban feküdt a Hetényi Géza Kórház intenzív osztályán.

Az orvosok szerint tízezer emberből csupán egy ember ébred fel egy ilyen vérmérgezés után, ez pedig Németh Tamás volt, aki december 2-án, szombaton hajnalban kinyitotta a szemét, majd egy hétre rá haza is engedték.

Az orvosok szerint az erős szervezetemnek és az élni akarásomnak köszönhetően maradtam életben. Az elején még nem tudtam felfogni, hogy három és fél napot altatásban voltam. Családtagjaim, barátaim nehezen viselték, ami velem történt, de folyamatosan ott voltak mellettem, amíg aludtam. A kórházban próbáltam magam tartani, és erősnek látszani, de amióta itthon vagyok, lelkileg engem is megvisel ez az egész. Próbálok előre tekinteni, és hálát adni istennek, hogy kaptam még egy lehetőséget az élettől...

– nyilatkozta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hírportálnak Németh Tamás.

Németh számára négy-hat hétig tart a teljes felépülés, ez idő alatt rengeteg pihenésre és sétára, illetve megfelelő táplálkozásra lesz szüksége, hiszen hét kilót fogyott, amíg a kórházban volt. Így akár több időt is igénybe vehet, amíg visszatér a pályára, de február 17-én már szeretne játszani a Jászfényszaru elleni első tavaszi fordulóban.