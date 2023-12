Novák Katalin: A boldogság sokféleképpen törhet utat magának

Két évvel az első kötet megjelenése után Novák Katalin köztársasági elnök mutatta be a könyvet, amiben ismét ötven érdekes és érzelmes történet kapott helyet. A könyvben közismert magyar személyiségek és kevésbe ismert emberek osztják meg a családdal kapcsolatos gondolataikat, emlékeiket és tapasztalataikat.

A könyv címe Simone Weiltől ered, ő mondta:

Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.

A köztársasági elnök elmondta, hogy azért fontos számára ez az idézet, mivel a mögötte húzódó gondolat jellemző az emberekre. – Először irigyeljük a másiktól, ami neki van, aztán ezért elszégyelljük magunkat, ezután csak azt sajnáljuk, ami nekünk nincs. Ha továbblépünk, akkor talán már tudunk örülni annak, amink van, ha képesek vagyunk ennél is tovább jutni, akkor képesek leszünk vágyakozni azután, ami a miénk – fogalmazott Novák Katalin.

Fotó: Bach Máté

Az első kötethez hasonlóan a másodikat is a köztársasági elnök szerkesztette, és minden történethez személyes ajánlást is írt. Novák Katalin azt is felidézte a bemutatón, hogy a két évvel ezelőtt megjelent első kötet után nem sokkal már elkezdett gondolkozni a folytatáson.

A második kötetről elmondta, hogy olyan embereket szeretett volna felkérni, akiket sokra tart, és ezért érdemes jó példaként kiállítani mások elé. Célja volt, hogy a kötet megmutassa, hogy a család nem feltétlenül egy „rózsaszín” történet, hanem a valóságban sokkal bonyolultabb és gazdagabb. Ezért tudatosan úgy választotta ki a szerzőket, hogy legyen köztük olyan, aki nehézségekkel él, legyen köztük olyan, aki nagycsaládos, és legyen, akiknek nem adatott meg a család – tette hozzá Novák Katalin.

A boldogság sokféleképpen tud utat törni magának, nem csak egy bejáratott recept szerint

– hangsúlyozta.

Fotó: Bach Máté

Novák Katalin kitért a „sámlis” történetekre is. Ez a megnevezés Novák Katalin beiktatásáról ered, mivel ott azt mondta: „leülök a sámlira, és meghallgatom azokat, akiknek a hangja nem hallatszik el messzire”. Azóta folyamatosan igyekszik ehhez tartani magát – tette hozzá. A kötetben ilyen „sámlis” történetek is olvashatók. Ezek a történetek sokszor mélyszegénységben élőkről vagy nehéz emberi sorsokról szólnak.

Novák Katalin elmondta: a köztársasági elnöki címmel kapott egy reflektort, amivel rávilágíthat azokra, akik kevésbé látszanak. Azonban ha lekerül róluk a reflektor, akkor még mélyebb lehet a sötétség. Ezért a köztársasági elnök felelősségének érzi, hogy ne hagyja magukra, akikkel így találkozik.

Fotó: Bach Máté

Az eseményről a köztársasági elnök a közösségi oldalán is beszámolt.