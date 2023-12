Pressman most hazai popsztárokkal próbál villogni

„Bartók Béla arról tűnődött, hogy »az igazi művészet nem a szabályok követéséről, hanem azok áthágásáról szól«. Micsoda megtiszteltetés, hogy egy izgalmas vacsorabeszélgetés házigazdája lehettem Azahriah-val, a Blahalouisianaval, az Ivan & The Parazollal és a Margaret Islanddel, akik egytől egyig Magyarország legnépszerűbb és legtehetségesebb szabályszegői közé tartoznak” – írta David Pressman nagykövet a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról is, hogy az amerikai nagykövet rendezett már másoknak is vacsorát a nagykövetségen. Pressman nem túl finnyás, ha az Egyesült Államokat vezető demokrata adminisztráció érdekeit kell képviselni. Komoly botrányt okozott a nagykövet idén húsvétkor, amikor a zsidó pészah alkalmából széderestet tartott, ahol a meghívottak közül egyedüli pártpolitikusként Gyöngyösi Márton is jelen volt. Az asztalfőnél, a diplomata mellett kapott helyet a kipában ülő, a Jobbik korábban antiszemita és rasszista botrányokban érintett, illetve oroszbarát elnöke.