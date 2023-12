Kísértet járja be Európát, a neokommunizmus és a woke kísértete

A politikai korrektség legnagyobb problémája, hogy a szabadság nevében ma már nem elég, hogy bárki kilóghat a sorból, hanem a haladás jegyében be kell tiltani minden sort, mivel az sérti a kilógók érzékenységét − mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója a Bolond lyukból − A polkorrekt őrület szemléje 2023 című kötet bemutatóján. Rámutatott:

ma már nem az a lényeg, hogy aki nem lép egyszerre, az is kapna rétest estére, hanem hogy mindenféle egyszerre lépés üldözendő, mert súlyosan traumatizálja azokat, akik nem kívánnak egyszerre lépni, mégis kérnek rétest

− folytatta a gondolatsort. Hozzátette: Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban az elmúlt években nagyon sok jogi, politikai és kulturális példát lehetett látni.

Kifejtette: ezeken mi mosolyogtunk, nevettünk, hogy mi ez a marhaság, és biztosak voltunk abban, hogy Magyarországra semmiképpen sem teheti be a lábát ez az őrület. Most mégis azt érzékeljük, hogy a gyermekvédelmi törvény és a magyar alaptörvényben foglalt szabályok ellenére a fű alatti érzékenyítés a globális trendeknek megfelelően folyik a streamingszolgáltatókon, érzékenyítő mesekönyveken és drag queen előadásokon keresztül.

Szánthó Miklós szerint

a woke-szemléletmód úgy kezeli a társadalmakat, hogy vannak az elnyomók és vannak az elnyomottak, a különböző társadalmi elnyomásokat pedig a lehető leggyorsabban orvosolni kell.

Azt lehet látni, hogy kísértet járja be Európát, de most nem a kommunizmus, hanem a neokommunizmus és a woke kísértete. Meghatározó nyugati intézmények tébolydává váltak, ráadásul olyan tébolydává, ahol az ápoltak vették át a hatalmat.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy látja: a régi kommunisták is el akarták feledtetni velünk, hogy ki is az Istenünk, vagy hogy hol is van és mi is a hazánk. A neomarxisták pedig már azt is el akarják velünk feledtetni, hogy fiúk vagy lányok vagyunk-e.

Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa a woke-ideológia terjedésével kapcsolatban a bemutató utáni kerekasztal-beszélgetésen úgy fogalmazott: egy ilyen kötet így összeszedve alaposan fejbekólintja az embert. Arról beszélt: Kalifornia megbízhatóan szállítja a woke-ideológiával kapcsolatos híreket. Gavin Newsom kormányzó nemrég írta alá azt a január elsején életbe lépő törvényt, ami szerint a játékboltok kötelesek bizonyos alkalmazotti létszám felett gendersemleges gyerekjátékrészleget fenntartani. Emlékeztetett rá:

a gyermekek nemváltó műtéte is valósággá vált az Egyesült Államokban, ahol több tucat kiskorú nemváltását dokumentálták az elmúlt időszakban.

Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója és Kőszegi Éva, az Alapjogokért Központ küldő kutatója egyetértett abban, hogy

a fiatalokat minél hamarabb fel kell világosítani, mielőtt azt az interneten vagy az iskolában teszik meg. Komoly problémát okozhat azonban szerintük a szülőknek, hogy kisiskolás korú gyermekeknek miként beszéljenek a szexuális kisebbségekről, a nemekről, illetve a gyermeknemzésről.

Szilvay Gergely lapunk kérdésére elmondta: egy francia baloldali EP-képviselő pár évvel ezelőtt egy vitában kimondta, hogy szerinte a kereszténység nem európai érték, mert a történelem során rengeteg problémát okozott. Mint ismert, a kommunizmus, a nácizmus és számos más szélsőséges ideológia is keresztényellenes volt. Ha pedig közelebbről vizsgáljuk a témát, mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy a woke-ideológia követői politika sátánisták. Így pedig már egyértelmű, hogy miért állnak szemben a kereszténységgel. A Mandiner főmunkatársa leszögezte: a woke-ideológia térnyerésének addig kell és lehet ellenállni, amíg a nyugat-európai országokban is észhez nem térnek az emberek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)