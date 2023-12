Van egy hely Magyarországon, ahol biztosan fehér lesz a karácsony

Azonban a téli táj rajongói nem feltétlenül kell, hogy teljes elkeseredésbe merüljenek, pakoljanak inkább gyorsan, ugyanis a Mandiner kiderítette, hogy van-e Magyarországon olyan hely, ahol mégis lesz hó, és arra jutottak, hogy van.

A portál ugyanis megkereste Németh Lajost, Magyarország egyik legismertebb meteorológusát, aki elmondta, hogy az ünnepi hétvégén enyhe léghullámok érkeznek, azaz nem várható erős lehűlés és havazás, viszont lesz bőven front, és az is lehet, hogy csapadék is. Elmondta azt is,

legfeljebb az ország északi részén, az Északi-középhegységben marad meg a hó karácsonykor, ott is csak 200 méter felett.

Hozzáfűzte, hogy a Kékestetőn, Bánkúton és a Bükkben megmaradt az előző havazásokból a hó, majd beszámolt arról is, hogy a karácsonyi ünnepek után visszatér a tél, és az év utolsó napjaira újra fagypont körüli időre számíthatunk a leghidegebb órákban.

