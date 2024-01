A Blaha Lujza téren kapták el a Thököly úti emberölés gyanúsítottját + videó

A budapesti rendőrök elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki D. Gábort, aki a gyanú szerint egy férfi halálát okozta egy utcai dulakodást követően – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A nyomozás adatai szerint szombaton késő este a VII. kerületi Thököly úton, egy kisvendéglő előtt kialakult dulakodásban

egy 34 éves budapesti férfi megütötte 66 éves vitapartnerét, aki az úttestre esett, és egy taxi elütötte.

Az úttestre eső férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az elkövető az eset után elmenekült.

A budapesti rendőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és a BRFK több egysége is megkezdte a tettes felkutatását. A nyomozati munka eredményeként az életvédelmi nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőt, egy 34 éves, többszörösen körözött budapesti férfit, aki ellen hétfőn elfogatóparancsot adtak ki.

A szökésben lévő férfit még az elfogatóparancs kibocsátásának napján,

este kapták el Budapest VIII. kerületében, a Blaha Lujza téri villamosmegállóban a józsefvárosi járőrök.

Elfogását követően előállították, és a BRFK életvédelmi osztály nyomozói gondatlanságból elkövetett emberölés vétség gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi kihallgatásán beismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését.

Tekintettel arra, hogy D. Gáborral szemben elzárás volt érvényben, a kihallgatását követően büntetés-végrehajtási intézetbe vitték, ahol megkezdte korábban kiszabott büntetésének letöltését.

Törzsvendég az áldozat

A Tv2 hírműsora, a Tények információi szerint szombat este óta sokkos állapotban vannak annak a kocsmának a tulajdonosai, amelyiknek egyik törzsvendégét a 34 éves férfi kilökte egy taxi elé a Thököly úton. Az idős pár elmondta, hogy esténként egy tizenöt éve összetartó baráti társaság szokott összegyűlni a vendéglátóhelyen. Így volt ez szombaton is, nem sokkal zárás előtt.

Ekkor a Tények információi szerint az elkövető fél órával a zárás előtt lépett be a kocsmába. A mellékhelyiséget kereste, ahová be is ment. Mivel azonban közeledett a zárás, a pultos megkérte az ott lévő három törzsvendéget, hogy nézzék meg, mit csinál a férfi már fél órája a mosdóban, illetve szólítsák fel a távozásra.

Ekkor keveredett a támadó először szóváltásba a vendégekkel, akik közül az egyiket meg is ütötte. Majd kifelé menet összevitatkozott a 66 éves áldozatával, akit az utcán kilökött az autók közé.

Egy taxi ment női utasával éppen a Thököly úton, amikor egyik pillanatról a másikra elé zuhant a férfi. Esélye sem volt megállni, halálra gázolta. Az utas sokkot kapott.

A férfi, miután látta, mit tett, elfutott. A kocsmában, mint mondták, nem ismerték a férfit, bár többször bejárt a mellékhelységet igénybe venni.