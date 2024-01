Budapest a világ egyik legjobb úti célja a neves külföldi szaklap szerint

A magyaroknak érthetően közel áll a szívükhöz a nemzet fővárosa, az utóbbi időben azonban egyre több külföldi forrás is igazolja az általunk jól ismert tényt, miszerint Budapest a turisták körében növekvő népszerűsége is az egekbe szökött – írja a Mandiner. A lap jelezte, hogy a világ egyik legnagyobb online utazási magazinja, a The Travel összeállítása is alátámasztja a fent említett tényeket, amely

Budapestet a világ második legjobb úti céljának

választotta. A lista elsősorban az éjszakai életre koncentrált, ez alapján a magyar fővárost egyedül Berlin tudta megelőzni a partivárosok közül.

A bulizni vágyó fiatalok célcsoportja világszinten komolyan vehető létszámot jelent, a 18–36 éves korosztály számára a legjobb bárok, klubok és bulik jelentik a Kánaánt, ez pedig Budapesten gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll.

Ahogy a cikkben is említik, az éjszakai élet világszerte változatos: St. Thomasban szórakozást, Mexikóban sötétedés utáni izgalmat kínál, és akkor még nem is beszéltünk a török fővárosról, Isztambulról. Berlinben exkluzív fekete klubok, Párizsban borozók, Buenos Airesben tengerparti partik, Szöulban felvillanyozó neonpartik, Budapesten négyemeletes zenei komplexumok várják a szórakozni vágyókat.