„Fizessenek a milliárdosok!” – így néz ki Gyurcsányék új luxusingatlana + videó

Azt, hogy Gyurcsányék a Rózsadomb Villaparkba költözhetnek, alátámasztja az is, hogy a DK elnöke a 2019-es évre vonatkozó vagyonnyilatkozata óta minden évben feltüntetett egy rejtélyes „lakásvásárlás foglaló és előleg” megnevezésű összeget más szerződés alapján fennálló pénzkövetelésként. Ez az összeg 2022-ben már 446,5 millió forintra rúgott. Az ingatlan tulajdoni lapja szerint 2021 szeptemberében Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára is tulajdonrészt szerzett az ingatlanban. Korábban ráadásul Apró Piroska is tulajdoni hányadot vásárolt. A Magyar Nemzet korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy Gyurcsány Ferenc a legutóbbi vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel, hogy tulajdonjogot szerzett egy ingatlanban.

Borítókép: Elképesztő luxusba költöznek Gyurcsányék (Képernyőkép)