Idén is emelkedik a katonák bére

Idén is kiemelt feladatuk a tartalékos haderőbe és az új haditechnikai eszközökre történő toborzás. Mint mondta, tavaly is folyamatosan érkeztek a modern haditechnika eszközök a Magyar Honvédséghez, és ez a következő években is folytatódni fog.

A mi feladatunk, hogy meglegyen az ember a vasra!

– jegyezte meg. Szavai szerint jelenleg is tart a toborzás a PzH 2000-es önjáró löveget kezelő tatai tüzérek közé, terveik szerint több száz embert vonultatnak be február közepén.

Szólt arról is, hogy dolgoznak az online jelentkezési rendszerük bővítésén és nagy volumenű fejlesztésén. Hozzátette: aki bármelyik képzési vagy szolgálatvállalási forma iránt érdeklődik, személyesen vagy online is felveheti a kapcsolatot a toborzókkal, munkanapokon a toborzóirodákban várják az érdeklődőket a vármegyeszékhelyek mellett a sátoraljaújhelyi, tatai, nagykanizsai, keszthelyi toborzóponton. A tervek szerint Kiskunhalason is nyílik toborzópont.