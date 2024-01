Kutyaszorítóban Karácsony, Vitézy népszerűsége egyre csak nő

Karácsony Gergely, a botrányt botrányra halmozó főpolgármester körül egyre csak fogy a levegő – derült ki a VálaszOnline birtokába került Pulzus közvélemény-kutató múlt heti mintavételéből.

A városvezetőnek múlt héten sokat fájhatott a feje: a BKK járatritkítása hatalmas felháborodást keltett, amelynél csak olaj volt a tűzre a vállalat vezérigazgatójának lekezelő, az utasokat vágásra érett pulykához hasonlító kijelentése. Végül a felmérést követően, múlt hét pénteken a főpolgármester meghátrált és visszavonta az intézkedést, viszont közben egyre újabb és újabb részletek kerülnek ki a Lánchíd-botrány kapcsán is, amely Karácsonynak még mindig okozhat néhány álmatlan éjszakát.

Ilyen, eseményekkel tarkított napokban készült az LMP megbízásából a közvélemény-kutatás, aminek eredményei érthető módon aggodalomra adhatnak okot a baloldal Karácsonyban bízó részében.

Karácsony Gergelyre a budapestiek 38 százaléka szavazna, Vitézy Dávidra 16, míg a fideszes fővárosi főispán Sára Botondra 18 százalék.

A VálaszOnline értesülései szerint ráadásul Karácsonyék belső mérései is nagyon hasonló eredményeket hoztak. Azonban amíg a főpolgármester környezetében a tetemes előnyt egyértelműen a városvezető verhetetlenségének bizonyítékaként értelmezik, a Pulzus-mérést megrendelő LMP-ben már arról folyik a szó: Vitézy akár nyerhet is.

A VálaszOnline szerint joggal merülhet fel a kérdés, miért kellene bizakodnia Vitézynek? Meglepő lehet, de egyrészt a 16 százalék sokkal magasabb érték, mint ahova a közbeszéd Vitézyt be szokta árazni (úgy öt százalék környékére), és itt a fő szempont a tendencia. A Závecz Research által készített, szintén az LMP által rendelt korábbi kutatásban (mintavétel: november 27.–december 4.) Vitézy ugyanis még csak kilenc százalékon állt.

Tehát másfél hónap alatt közel megduplázta a támogatottságát úgy, hogy közben még csak nem is főpolgármester-jelölt.

Ugyanakkor van néhány olyan fontos tényező, amelyet nem szabad kihagyni a képletből. A Fidesz még nem jelentette be, hogy kit indít, Sára Botond neve is csak az összehasonlíthatóság miatt került be a múlt heti felmérésbe, Vitézy pedig még el sem vállalta az LMP által kínált jelöltséget. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Kétfarkú Kutya párt mind az EP-választásokra, mind a fővárosira komoly listával és listavezetővel készül, ezzel behúzva néhány voksot a többi induló, elsősorban baloldali jelölttől is.