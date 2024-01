Karácsony is izgulhat a Lánchíd-botrány nyomozása miatt?

A fejlemények költségvetési csalás elkövetésének megalapozott gyanújára utalhatnak, amit színlelt szerződések kötésével valósíthattak meg, ilyenkor a számla és a szerződés nem valós gazdasági tevékenységet tükröz – mondta az Origónak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Lánchíd-botrány kapcsán. A Századvég tanácsadója az interjúban azt is kijelentette: elképzelhető, hogy a szerződésekre csak azért volt szükség, hogy legyen mire hivatkozással átutalni az összeget. Arról is beszélt, hogy a NAV többek között azt vizsgálja, hogy történt-e 1,4 milliárd forint értékben átutalás az A-Híd Zrt. számlájáról a Sunstrike Hungary Kft.-nek, és amennyiben igen, úgy

költségvetési csalás bűntettének elkövetése miatt félhetnek mindazok, akik a tranzakciók lebonyolításában részt vettek, és tudtak azok jogellenességéről.

A portál felidézi: január 11-én derült ki, hogy házkutatást tartott az adóhatóság a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél. Tavaly év végén vizsgálódott a nyomozó hatóság a magyar építőipar egyik meghatározó szereplőjénél. A hatósági intézkedés a sok száz milliós számlagyár ügyébe belebukó, jelenleg is letartóztatásban lévő egykori ügyvéd, Vig Mór elleni eljárás keretében történt.

Karácsonyék szerint 26,7 milliárd forint kevesebb, mint a 21,8 milliárd

Fontos körülmény, hogy Vig Mór az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A hazánk lejáratásában élen járó jogvédő ráadásul régi szereplője a magyar közéletnek, pontosabban inkább a Soros-hálózatnak: dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is. Később az is kiderült, hogy két év alatt 1,4 milliárd forintnyi összeg mehetett a Lánchíd kivitelezőjétől, az A-Híd Zrt.-től Vig Mór, a számlagyárügy gyanúsítottjának cégéhez.

Ráadásul az azóta letartóztatott Víg Mór magánszámlájára is mehetett közel egymilliárd forint, amit feltehetően készpénzben fel is vettek.

A mostani új fejleményekkel tehát ismét reflektorfénybe kerültek a Lánchíd felújításának gyanús körülményei. Mint ismert, a Tarlós István vezette főváros még 2019 előtt írt ki tendert a felújításra. Akkor még a híd felújítása 21,8 milliárd forintba került volna. Karácsonyék a mai napig érthetetlen okból megsemmisítették a korábbi tendert, majd pedig ugyanaz a cég 26,7 milliárdért újította fel a hidat. Azaz több mint ötmilliárd forinttal drágábban. Mindezek ellenére Karácsony Gergely és helyettese, Kiss Ambrus a mai napig azt állítja, hogy a 26,7 milliárd forint kevesebb, mint a 21,8 milliárd.



Karácsonyék és a tenderbuli

A híd felújítása kapcsán érdemes arra is emlékeztetni, hogy az A-Híddal kötött szerződésben a legproblémásabb a hatvanszorosára emelkedett előleg összege és a megfeleződött kötbér volt. Érdekes, hogy Karácsony Gergely helyettese, Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettes éppen akkor vett részt az A-Híd karácsonyi buliján, amikor a cég elnyerte a tendert. Időközben pedig a rendőrséghez fordult a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István a Vig Mórhoz vándorolt Lánchíd-pénzekkel kapcsolatban. Tényi sikkasztás miatt tett feljelentést azt követően, hogy a sajtóban megjelent: kilencszázmillió forint került a Lánchíd felújítását végző cégtől az Amnesty-vezér sok száz milliós számlagyár működtetésével is gyanúsított testvérének magán- és ügyvédi letéti számlájára, amit több részletben, készpénzben fel is vettek.

Az ügy kilépett a politika színterére is.

Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje ugyanis korrupciógyanút emlegetve azt javasolta: a főváros állítson fel vizsgálóbizottságot, amely tisztázhatná, miért drágult meg a Lánchíd felújítása. Az átkelő renoválására ugyanis még Tarlós István főpolgármestersége idején írtak ki pályázatot, amit 2019 szeptemberében az A-Híd nyert meg. Az önkormányzati választásokon győztes Karácsony Gergelyék azonban utóbb új közbeszerzési eljárást írtak ki, a győztes ekkor is az A-Híd lett. A munka ugyanakkor megdrágult, az A-Híd ötmilliárd forinttal drágábban vállalta el a hídfelújítást. Ráadásul megváltoztak más fontos szerződéses feltételek is: a Tarlós alatt lezárt tenderhez képest majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a kivitelezőnek járó előleget, miközben a céget terhelő kötbért megfelezték.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester, Csohány András, az A-Híd Zrt. vezérigazgatója és Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója a felújított Lánchídon (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)