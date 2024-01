Lekapcsolják azokat a weboldalakat, ahol fiatalkorúak is vehetnek dohánytermékeket

A hatósági eljárásban szigorú pénzbírság kiszabására is számíthatnak, akik weboldalaikon értékesítenek kizárólag dohányboltban forgalmazható termékeket. Az elkövetők a hazai zárt dohánytermék-kiskereskedelmet megkerülik. Kihasználják, hogy a környező országok Magyarországhoz képest lazább forgalmazási szabályokat alkalmaznak.

Ezért webshopokban vagy a közösségimédia-felületein kínálnak bárki számára hozzáférhető módon, itthon kizárólag dohányboltban forgalmazható, vagy a hazai piacon forgalmazási tilalom alá eső termékeket.

Rájuk az SZTFH ötmillió forinttól egészen 500 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhat.

Az SZTFH elkötelezett az online térben folytatott illegális tevékenységek felszámolásában, ezért a jövőben folyamatosan monitorozza az ilyen jellegű internetes tartalmakat, és továbbra is szigorúan fog fellépni az elkövetőkkel szemben.

Ezek a termékek nemcsak súlyos függőséget alakíthatnak ki, hanem az összetételük is ellenőrizetlen.

Egy ilyen adásvétel során nem csupán a dohányzásból fakadó káros egészségügyi hatásokkal kell számolni, hanem hibás és kifejezetten veszélyes műszaki megoldásokkal is. A bevizsgálatlan készülékek túlhevülhetnek, felrobbanhatnak, ezáltal súlyos sérüléseket is okozhatnak. Továbbá előfordulhat az is, hogy a fizetést követően a vevő meg sem kapja az ellenőrizetlen helyről származó veszélyes terméket.