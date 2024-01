Özönlöttek a turisták a városba, ahol tilos a petárda és a tűzijáték szilveszterkor is

Meghozta gyümölcsét a rengeteg szervezés, a kitartó utcai járőrözés és a széleskörű együttműködés, mert a tatai Öreg-tavon pihenő több ezer vízimadár mintegy négyötöde kitartott a tó vizén szilveszterkor – jelentette közösségi oldalán a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Komárom-Esztergom megyei csoportja. Mint írták, a tavon éjszakázó vadludak száma növekedett, mert az Öreg-tóra az éjszaka során újabb csapatok érkeztek.

Úgy vélekedtek, hogy Tata jól „vizsgázott” idén szilveszterkor, hiszen a város nagy része csendes volt, inkább csak távolabbról, a tilalmi zóna határain, illetve a szomszéd településeken fellőtt tűzijátékok robaja hallatszott át.

Míg a környező településeken már kora este megkezdődött a szokásos tűzijáték, addig Tatán az éjfél előtti órákban csak elvétve hallatszott néhány illegális petárda és tűzijáték.

Az MME, a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Tata önkormányzata, az Által-ér Szövetség, a rendőrség, a polgárőrség és az előzetesen regisztrált önkéntesek részvételével már délután megkezdődött az Öreg-tó környékén a járőrözés, estétől pedig a város teljes területén szolgálatot teljesítettek. Az intenzív jelenlétnek és a szervezettségnek köszönhetően számos helyről sikerült távozásra késztetni a tűzijátékozni szándékozókat.

Hangsúlyozták, a járőrök több helyen tetten értek tűzijátékot használókat, és figyelmeztették őket, hogy tiltott helyen próbálkoznak. Néhány helyszínen rendőri intézkedésre is szükség volt. Egy-egy utcában, kertben a személyes jelenlét ellenére is eldördült pár tűzijáték, de a tilosban járók végül ezeket a helyszíneket is elhagyták a járőrök jelenlétének köszönhetően. Összesen húsz alkalommal intézkedtek a szolgálatban részt vevő hatóságok, több közigazgatási eljárást a napokban indítanak meg.

Az idén először kezdeményezett Csendes szilveszteri séta a vadludakért esemény igen népszerűnek bizonyult, a késő éjszakai időpontban 65-en vettek részt ezen a programon az Öreg-tó partján. Őket a szervezők pogácsával, valamint pezsgővel kínálták, a jó hangulatú sétán szakvezető gondoskodott arról, hogy a résztvevők érdekes információkkal gazdagodjanak a vadludakról és a tavon telelő más vízimadarakról. A közös séta sikerét látva a kezdeményezők 2024-ben is megszervezik ezt az eseményt.

Összességében 2023 szilvesztere Tatán csendes és eredményes volt. Ezt a tatai szállodákban, panziókban kutyáikkal megszállt vendégek is megtapasztalhatták, nemhiába érkeztek ide az ország számos pontjáról.