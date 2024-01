Rétvári Bence: Gyurcsányék és a dollármédia megállás nélkül hazudnak

Álhír, hogy iskolabezárásokat tervez a kormány, iskolákat Gyurcsányék zártak be – közölte Rétvári Bence azt követően, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) sajtótájékoztatót tartott a témában. Barkóczi Balázs, a DK szóvivője a HVG-re hivatkozva azt hangoztatta, hogy a kormány mintegy hatvan iskola bezárására készül az önkormányzati választás után, szerinte ugyanis oktatás nélkül akarják hagyni a magyar, de főleg a vidéki gyerekeket.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában rámutatott: közeleg a választási kampány, ezért

Gyurcsányék és a dollármédia megállás nélkül hazudnak.

Az államtitkár kijelentette, hogy

totális hazug álhír, hogy iskolabezárásokat tervezne a kormány.

Hozzátette: iskolákat Gyurcsányék zártak be, tanárokat Gyurcsányék tettek utcára, a dollárbaloldal ha tehetné, akkor most már az LMBTQ-propagandát is rászabadítaná az iskolákra és az óvodákra.