Le akarja győzni a DK-t a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke, Kovács Gergely volt legutóbb az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának vendége. Kovács Gergely a beszélgetés során kijelentette, hogy már nem számítanak viccpártnak. Majd röviden és tömören megválaszolta azt is, hogy mi a pártjuk célja azzal, hogy elindulnak az EP-választáson.

Le akarjuk győzni a DK-t

– jelentette ki a politikus.

Bár a jelenlegi közvélemény-kutatási adatok szerint az MKKP még messze áll attól, hogy az ellenzék legerősebb pártja legyen, egy EP-mandátum még összejöhet nekik az elemzők szerint – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

A társelnök arról is beszélt az interjúban, hogy

meg akarják változtatni a róluk kialakult képet.

Ennek kapcsán megjegyezte, hogy amennyiben júniusban bejutnak az európai döntéshozatalba, azon szeretnének munkálkodni, hogy megváltozzon az elmúlt években Orbán Viktor miatt kialakult negatív kép Magyarországról.

A mandátumok kapcsán arra is kitértek, hogy nemcsak az Európai Parlament ajtaja nyílhat meg rövidesen a párt előtt. A Mi Hazánk által benyújtott, de a fideszes többség által megszavazott törvénymódosítás után esélyük van arra is, hogy hamarosan a Fővárosi Közgyűlésbe is küldjenek politikust – mondta el véleményét Kovács Gergely.

Arra a kérdésre pedig, hogy jobb lett-e az élete attól, hogy politikus lett, és elhagyta a civil pályáját, Kovács azt felelte:

Amikor füvet termesztettem, jobban éltem, mint most.

Azt is hozzáfűzte, hogy minderről azért mer már kamerák előtt beszélni, mert régen történt, és azóta elévült.