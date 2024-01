Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Új zsidó reneszánsz van Magyarországon

Az emléknapon egy olyan európai tragédia áldozatai előtt tisztelgünk, amelynek sajnos Magyarország is részese volt. A sajátjainkra emlékezünk.

Emlékezni kell! A hősök és áldozatok nyugodjanak békében, emlékük áldott legyen!

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf a holokauszt emléknapon.

A honvédelmi miniszter felidézte: zsidó honfitársaink már 1848-ban beálltak a magyar szabadság zászlaja alá, ahogy az I. világháborúból is kivették részüket, és jogfosztás volt, amikor elvették tőlük a honvédelem jogát, és megalázó munkaszolgálatra kényszerítették őket.

Emlékezni kell többek között azokra is, akik állami politikává tették a zsidók meggyilkolását, akik a Duna partján parancsra vagy lelkesedésből öltek. És emlékezni kell arra is, hogy az állam nem mert ellenállni, részese lett a holokausztnak. Nem szabad feledni a közönyt és félelmet, ami akadályozta a helyes cselekvést. Ahogy nem szabad feledni a hősöket sem, akik életük árán is mentették az üldözötteket, mint például Raoul Wallenberget, Salkaházi Sárát, Sztehlo Gábort vagy Koszorús ezredest – mondta a miniszter.

Beszélni kell a gyerekeknek a holokausztról, milyen veszélyesek az ordas eszmék, milyen értékes a béke és biztonság, közös hazánk, Magyarország, s milyen értékes benne a zsidó közösség – tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: újra nehéz időket élünk. A nemzetközi biztonság intézményre recseg-ropog. A szomszédban háború van, a zsidó államot támadás érte. A szabad világban újfajta antiszemitizmus ütötte fel a fejét. Nyomás alatt tartják a zsidó közösségeket, Molotov-koktélt dobnak a zsinagógákra. Hozzátette: Magyarországot teljesen alaptalanul vádolták meg antiszemitizmussal, pedig ez az ország a zsidók számára is biztonságos hely. Új zsidó reneszánsz van Magyarországon, és a magyar állam büszke arra, hogy hozzájárulhat ehhez.

– A békéhez erő kell, Magyarországnak elég erősnek kell lennie, hogy megvédje polgárait! – szögezte le a honvédelmi miniszter.

Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította, annak emlékére, hogy a Vörös Hadsereg katonái 1945-ben ezen a napon szabadították fel az auschwitzi haláltábort.