„Elaludt a városvezetés” – Tarlós szerint Karácsonyék óriásit hibáztak

A főváros 2,175 milliárd forinttal tartozik az Építési és Közlekedési Minisztériumnak (ÉKM) a Budapest-bérlet fenntartásáért, vagyis azért, hogy a fővárosiak a HÉV-vonalakat, valamint az agglomerációs buszjáratokat is igénybe vehessék BKK-bérlettel.

A pénzügyi vitáknak, amik felmerülnek, semmi közük a Budapest-bérlethez

– szögezte le korábban Karácsony Gergely. Miután a sajtóba kiszivárgott levelezésből kiderült, hogy Karácsony Gergely és Draskovics Tibor fúrták meg a Budapest-bérletet, a főpolgármester taktikát váltott. Újabban azt állítja: a kormány von el forrásokat a budapesti közlekedéstől.

A főváros óriásit hibázott

Tarlós István a Budapest-bérlet körül húzódó botrányról elmondta: azzal, hogy a főváros megvárta, amíg a szerződési határidő december 31-ével lejár, lényegében elaludt. A volt főpolgármester szerint Lázár János díjemelése nem volt aránytalan, mert a fővárosnak öt év után 7,4 milliárd forint helyett nem indokolatlanul többet: hanem 8,6 milliárdot kellett volna fizetnie, amely az inflációt tekintve indokolt korrigálás az építési és beruházási miniszter részéről – azzal, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros lekéste a határidőt, olyan hibát követett el, amely a városlakókat nehéz helyzetbe hozta.

Nehéz elképzelni, hogy ezt valahogyan ne korrigálnák, mert ennyi ember valakiknek az elalvása miatt nem járhat rosszul

– vélekedett a Tarlós István a főváros lépéséről.

A volt főpolgármester egyébként maga is emlékezetes csatákat folytatott le annak idején Lázár Jánossal, aki 2015 és 2018 között a Miniszterelnökséget vezette miniszterként, ekkor vette egyébként át az állam a HÉV üzemeltetését is. Tarlós István szerint egyébként Karácsony Gergely részben amiatt „aludt el”, mert miniszterelnök-jelölti kampányára koncentrált az év jelentős részében. A volt városvezető azt is megemlítette, hogy a DK jóváhagyása nélkül a jelenlegi polgármester nem tehet semmit, a DK elnöke pedig leszögezte, hogy konfrontálódni kell a kormánnyal.

Karácsony Gergely és az állam között meghúzódó vitával kapcsolatban elárulta, hogy a jelenlegi főpolgármester szerencsétlen taktikát határozott meg magának. Szerinte ugyanis

olyan nem létezik, hogy az egyik nap sóval akarja behinteni a kormány helyét, a másik nap meg nyújtja a kezét, hogy legyünk inkább barátok és adjatok egy kis pénzt

Hangsúlyozta: az együttműködés lehetőségét nem szabad felszámolni a kormánnyal.

Tarlós István az adásban azt mondta, neki is voltak szakmai vitái annak idején Orbán Viktorral, de mindig tudtak megoldást találni: