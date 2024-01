Több baloldali politikus büntetőügyében is ítélet születhet 2024-ben

2023 is bővelkedett fontos büntetőperekben és ítéletekben, volt olyan eljárás amelyben csak első fokon, más perekben azonban jogerősen is ítéletet hirdettek – írta meg a Mandiner. Mint jelezték, tavasszal az egyik legjobban várt eljárás volt a Budaházy György és társai ellen terrorcselekmény miatt több mint tíz évvel ezelőtt indult büntetőper, amelyben márciusban hirdetett ítéletet jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla. Az ügy azért is húzódott csaknem 14 évig, mert az először 2016-ban kihirdetett elsőfokú ítéletet 2018-ban hatályon kívül helyezték. A megismételt eljárásban Budaházyék súlyos büntetéseket kaptak első fokon.

A fordulat akkor következett be, amikor Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott azon vádlottaknak, akiket a bíróság első fokon felmentett, illetve ahol az elkövetett cselekményt csekélyebb súlyúnak ítélte meg.

Az új ítéletben a Fővárosi Ítélőtábla jelentősen csökkentette a büntetéseket, ugyanakkor több vádlottnak – így Budaházynak is – ismét több évre vissza kellett volna mennie a rácsok mögé. Novák Katalin, azonban ismét élt kegyelmi jogkörével, így további vádlottak esetében ért véget az eljárás, majd végül az utolsó három vádlott is kegyelmet kapott.

A büntetőperek sorából kiemelkedik a Gyárfás Tamás és Portik Tamás ellen, Fenyő János médiamogul 1998-es megölése miatt indult eljárás, amelyben a tervek szerint idén született volna elsőfokú ítélet, azonban ez már biztosan átcsúszik 2024 elejére.

A gyilkosságra való felbujtással vádolt Gyárfás Tamás védője, Zamecsnik Péter már megtartotta perbeszédét, ám Portik ismételt ügyvédváltása megint megakasztotta a pert, amely január végén folytatódik majd. Várhatóan februárban már megszülethet az elsőfokú határozat.