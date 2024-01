Több mint százmilliót nyúltak le egy magyar községtől internetes bűnözők

Több mint százmillió forint tűnt el a kópházi önkormányzat folyószámlájáról. Az információt megerősítette Grubits Ferenc polgármester, aki azt is elmondta, hogy kibertámadás áldozatai lettek, és a feljelentést ő maga tette meg a Soproni Rendőrkapitányságon – írja a Kisalföld.

Az eset január 11-én csütörtökön történt, és másnap reggel tett feljelentést a polgármester. A nyomozás érdekeire hivatkozva további részletet nem árult el a lapnak. A portál úgy tudja, az összeg fele megtérült, de a polgármester ezt az információt sem kommentálhatta.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben csalás miatt folytat büntetőeljárást

– tudta meg a Kisalföld Mogyorósi Tünde alezredestől, a rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől, további részleteket azonban ő sem árult el.

Az esetről ezen a héten csütörtökön reggel rendkívüli testületi ülésen, zárt ajtók mögött tájékoztatták a kópházi képviselő-testületet. A településen élőket is meglepte a hír. Azt mondják, arról hallottak, hogy idős embereket becsapnak az internetes csalók, de az nagyon kétségbeejtő, hogy egy önkormányzatot is képesek megkárosítani a kiberbűnözők. Az eltűnt pénz pedig, ha nem sikerül visszaszerezni, nagyon fog hiányozni a település költségvetéséből, hiszen egy bölcsődeprojekt is folyamatban van, amihez minden forrásra szükség lenne.