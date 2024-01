Újszülött gyermekkel tenne utcára egy családot Pikó András józsefvárosi polgármester

– Politikai bosszúhadjárat áldozatai vagyunk, a baloldali polgármester hivatalosan nem tudja megindokolni, miért lakoltat ki egy családot – állítja a Metropolnak az édesapa, aki szenteste előtt egy nappal kapta meg a végzést, miszerint menniük kell az önkormányzati lakásból.

Kecskeméti László karácsonykor vette át a bírósági végzést, nem sokkal azután, hogy megszületett első gyermeke.

Azóta letelt a kiköltözésre megszabott 15 nap, de mint mondja, sem a feleségét, sem az újszülött kislányát nem viszi a hideg utcára, nem fogja elhagyni lakását a polgármester egyszemélyes döntése miatt. Eredetileg közszolgálati lakásként kapta a másfél szobás bérleményt 2016-ban, mivel egy kerületi cégnél dolgozott, és azt felújította. Ugyan munkahelyet változtatott 2019 őszén, de kérte, hogy folytathassa a bérleti jogviszonyt.

Pikó András (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság rendszerint ehhez hozzájárul a piaci áron bérbeadott lakások esetében, amennyiben nincs díjhátralék. Kecskeméti László esetében azonban a Covid-járványra tekintettel a polgármester egyszemélyben döntött és elutasította a kérelmet, hogy ennek mi az oka, az a férfi előtt nem ismert. Mint azt a családapa elmondta, semmilyen indokot nem tartalmaz a polgármesteri döntés, de racionális ok sem létezik.

Soha nem volt tartozása, a lakást is felújította, egyetlen olyan indok sem áll fenn, amiért egy bérleti szerződést fel szoktak mondani

– hangsúlyozta a családapa. Rámutatott: az ilyen jelelgű esetekben az a gyakorlat, hogy meghosszabbítják a bérleti szerződést további öt évre, de Pikó András mégis kitenné az utcára a családjával együtt.

Az édesapa arról is beszélt, hogy írásban és szóban is számtalanszor rákérdezett Pikónál, hogy milyen okból döntött így, de a polgármester minden alkalommal mismásolt, egyértelmű és értelmes választ sosem adott.

Gyomorforgató ez az egész, hiszen Pikó döntése még 2020 karácsonya előtt született. Csakhogy 2023 karácsonya előtt zárta le ügyemet a bíróság, így érkezett meg a karácsonyfa alá a kis Amira Anna mellé a kilakoltatásról szóló végzés. Az egyetlen, ami tavaszig véd bennünket attól, hogy a kisbabával az utcára tegyenek, az a kilakoltatási moratórium

– emelte ki a családfő. A férfi körülbelül tíz éve került a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez és a választásokig ott is dolgozott.

Kecskeméti László elmondása szerint tisztességesen, pályázat útján jutott a közszolgálati lakáshoz, „amelyből most Pikó András erővel, egyszemélyi döntéssel kilakoltatna.” Ez Pikó András részéről egy kicsinyes politikai bosszú, mert kormánypárti elődeivel, Kocsis Mátéval és Sára Botonddal is együtt dolgozott, illetve azóta szakemberként és civilként is többször elmondta a véleményét: „a kerület nem működik, az ügyek állnak, nem foglalkoznak a lakossággal”.