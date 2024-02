Baranyi Krisztina trükközik az óvónők béremelésével, 55 ezer forinttal kevesebbet kaptak

Nem voltak boldogok a ferencvárosi köznevelésben dolgozók amikor készhez kapták az állam által emelt fizetésüket, ugyanis átlagosan bruttó 55 ezer forinttal forinttal kevesebb összeg érkezett a számlájukra. A kormány januártól jelentős bérrendezésbe kezdett a tanárok és az óvodákban dolgozók részére, az államkincstár biztosította a forrást.

Az állam az óvónők esetében a béremelés összegét átutalta az érintett önkormányzatnak, ám Ferencvárosban kevesebbet kaptak mint amit ígértek nekik.

– Az állam átutalta a béremelés teljes összegét a ferencvárosi önkormányzatnak, a dolgozók mégis kisebb mértékű emelést kaptak – mondta a Magyar Nemzetnek Mezey István fideszes önkormányzati képviselő, aki szerint több oka lehet, hogy nem kapták meg az óvónők a teljes összeggel emelt bért. Egyik lehetséges ok, hogy éves elszámolás kötelezettsége van az önkormányzatoknak, ami azt jelenti, hogy bármikor odaadhatja az emelt összeget a dolgozóknak, például az önkormányzati választás előtt, így Baranyi Krisztina jobb fényben tűnik fel a választás előtt. A másik, hogy több óvónő dolgozik, mint amit az Államkincstár gyerekszám függvényében finanszíroz, és a béremelést egyszerűen többfelé osztja az önkormányzat, ezzel azt a látszatot kelti, hogy a kormány nem adta oda a beígért béremelést az óvónőknek.

Ferencvárosban 103 óvónő bérét finanszírozza az állam, közben 132 közbenevelési dolgozót foglalkoztat az önkormányzat.

– Amennyiben az önkormányzat több óvodapedagógust foglalkoztat a meghatározott állami gyerekszám alapján kiszámolt létszámnál, bevett szokás, hogy ebben az esetben az önkormányzat fizeti a különbözeti béreket, és elvárható, hogy Ferencvárosban is így tegyen a polgármester. Felszólítottuk Baranyi Krisztinát a helyzet rendezésére – hangsúlyozta Mezey István.

Megjegyzendő: Ferencváros idei költségvetése is jóval nagyobb bevétellel rendelkezik, mint az előző évben. Idén 35-36 milliárd forintos főösszeggel számolnak, tavaly ilyenkor ez az összeg 24 milliárd forint volt, majd később módosították 29 milliárd forintra. Az iparűzési bevétel is kétmilliárd forinttal több az előző évihez képest. Tehát rendelkezésre áll elég forrás ahhoz, hogy az önkormányzat ne ossza szét az óvónőknek járó béremelés összegét, hanem mindenki megkapja a jogosan neki járó összeget.

A Magyar Nemzet megírta: több baloldali vezetésű önkormányzat is trükközik az óvópedagógusok kifizetésével: tizenhat olyan település vagy kerület is ismert, ahol a szakdolgozók bére nem érte el az országos átlagot. Ezzel azt is kockáztatják, hogy ha nem fizetik ki a teljes bértömeget, büntetőkamattal együtt kell majd visszafizetniük az államnak. A negatív csúcsot a IV. kerület érte el, ott a szakdolgozók átlagbére 572 030 forint volt. A szintén balos vezetésű Kazincbarcikán már nem csíptek le akkorát: Szitka Péter városvezető átlagosan 595 979 forintot fizetett az óvónőknek. A szocialista Fülöp György Tiszaújvárosban 591 324 forintot, Szegeden a már független színekben politizáló, ellenzéki Botka László 591 577 forintot „szánt” a szakdolgozókra. A bukott miniszterelnök-jelölt Márki-Zay Péternél Hódmezővásárhelyen 602 072 forint ez az összeg, az egykori jobbikos Mirkóczki Ádámnál Egerben pedig 590 262 forint.

Borítókép: Baranyi Krisztina (Fotó: Szigetváry Zsolt)