Ennyire veszik komolyan az ellenzéki pártok Karácsonyt: lejárt az ultimátum, nem történt semmi

Egyre kevesebb az esélye annak, hogy az ellenzéki pártok olyan megállapodásokat kössenek, amelyek eredményeképp sikeresen szerepelhetnek a június 9-i önkormányzati választáson. Már az év elején többen arra figyelmeztettek, hogy vészesen fogy az idő, és záros határidőn belül le kell zárni a függőben lévő vitákat – írja a Mandiner.

Karácsony Gergely ennél jóval megengedőbben, január 18-án számolt be a Facebook-oldalán arról, hogy levelet írt a fővárosi köztársaságpárti koalíciót vezető pártok, a Demokratikus Koalíció, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd–Zöldek elnökeinek, hogy fejezzék be végre a tárgyalásokat. Ebben az irományban az is szerepel, hogy minden kerületben közös polgármesterjelöltet kell állítaniuk, és ezekről legkésőbb február közepéig meg kell állapodniuk. Ahol pedig ez valamilyen okból nem sikerül, ott a

2019-es önkormányzati választáshoz hasonló előválasztást kell tartani legkésőbb a március 15-ét követő napokban

– fogalmazott.

A Mandiner szerint vannak, akik akkor egyetértettek vele, mások kevésbé, de egy biztos, már legalább egy héttel elmúlt február közepe és híre-hamva sincs annak, hogy bármire is jutottak volna. Számos kerületben pedig már több polgármesterjelöltet is neveztek a balliberális erők – ilyen többek között Zugló vagy Budafok –, s egyelőre nem úgy tűnik, hogy bármelyikük is nagy hajlandóságot mutatna a visszalépésre. S csak a városrészek egy részére igaz, hogy a szivárványkoalíció maradéka biztosan felsorakozik egy politikus mögé, ilyen például Erzsébetváros, Terézváros.

A Karácsony-levél azonban nemcsak arra mutat rá, hogy már az elküldése idején is a 24. órában voltak, hanem arra is, hogy az egykori szivárványkoalíció erősen széttöredezett. A Jobbik elnöke, Gyöngyösi Márton már tavaly nyáron kijelentette, hogy végzetesnek tartaná, ha

ismét a 2022-es ellenzéki összefogás mérgező receptjét alkalmaznák, nem léphetnek ismét a baloldali pártokkal való összefogás bizonyítottan kudarcos útjára.

Ehelyett önálló jobboldali arcéllel és konzervatív küldetéstudattal új szövetségi rendszert kell építeni – mondta akkor a pártelnök.

Az LMP pedig annak ellenére, hogy néhány helyen hajlandó összefogni valamelyik régi szövetségesével, még úgy is, hogy ezzel a többiek tyúkszemére lép – ilyen például Miskolc, ahol a DK jelöltjét támogatják a regnáló polgármesterrel szemben – eleve külön utakon jár jó néhány hónapja. a Mandiner szerint Ungár Péter azzal nyilatkozta tele a sajtót, hogy az LMP politizálásának fókuszában nem politikai nagyotmondások, a kormány és a Fidesz folyamatos gyalázása áll, ők érdemi, az emberek mindennapjait valóban érzékenyen érintő kérdésekre helyezik a hangsúlyt.

A zöld párt társelnökének külön bejáratú véleménye akár még úgy is felfogható lenne, hogy az alig 2-3 százalékos alakulat így akar nagyobb figyelmet kapni, de

azzal, hogy Vitézy Dávidot győzködik, legyen főpolgármester-jelölt, az már különösen rosszul érinti Karácsonyt.

Bár a közlekedési szakember még nem döntött, hogy vállalja-e a feladatot – vagy legalábbis eddig még nem hozták nyilvánosságra –, szinte naponként jelentkezik posztokkal, amelyek többségében szakmai alapon, érvekkel, bizonyítékokkal bírálják a budapesti városvezetést. Bár Vitézy egyébként is szívesen beszél, ír kedvenc városáról, az aktivitását nehéz lenne csak ezzel magyarázni, komolyabb tervei lehetnek.

Ha pedig valóban beszáll a küzdelembe, az még jobban felkavarná a jelenleg sem túl nyugodt állóvizet. Akkor is, ha előválasztáson dőlne el, végül ki lesz az ellenzék közös jelöltje, hiszen minden Vitézyre leadott szavazat a balliberális szimpatizánsok kritikáját jelentené Karácsonynak, még akkor is, ha győzne. Ha viszont június 9-én mindkettejük neve ott lesz a szavazólapon, a főpolgármester nagyon aggódhatna, meg tudja-e őrizni a székét. A Pulzus közvéleménykutató ugyanis már

január végén 16 százalékra mérte Vitézy támogatottságát, pedig még el sem dőlt, mi lesz vele, Karácsony 38 százalékon állt, de a fideszes induló sem ismert még.

A főpolgármester az imént idézett levelében azt ajánlotta a megszólított pártoknak, legyenek nyitottak az LMP csatlakozására is, Ungárék pedig döntsék el, részese kívánnak-e lenni az együttműködésnek, vagy külön indulnak mindenhol. Gyanítható, hogy amennyiben az LMP bejelenti Vitézy indulását, Karácsony sem lesz ilyen megengedő.

De a fővárosi lista kérdésében sem látszik körvonalazódni a kompromisszum. Karácsony azt írta a levelében, hogy a fővárosi választási törvény átalakítása valójában az ellenzéki pártoknak állított csapda. Szerinte az új rendszer trükkje, hogy első ránézésre arányosnak tűnik, de valójában nem az: a pártok külön listaállítása csak külön polgármesterek állításával lehetséges, ez pedig szétzilálhatja a köztársaságpárti egységet. Ezért az kérte, ne sétáljanak bele ebbe a csapdába!

A DK már ezt megelőzően, november végén eleget tett ennek az elvárásnak, hiszen közös listát szorgalmazott, ám azóta erről visszafogottabban beszélnek, nem úgy, mint az MSZP, amely a kezdetektől fogva hisztérikusan ezt követeli. A Momentumnak azonban továbbra sem nagyon akaródzik Gyurcsányékkal egy szavazólapon szerepelni, ez ugyanis hiteltelenítené Donáth Anna eddigi, DK-ellenes kirohanásait. A momentum ehelyett továbbra is a jelenleg mérhetetlenül alacsony támogatással rendelkező Párbeszéddel vállalna közösséget, így a Mandiner szerint jelenleg legalább két balliberális lista van kialakulóban az önkormányzati választáson.

A főpolgármester azt is javasolta, hogy tegyenek javaslatot egy „méltányos és moderált együttműködésre a Kétfarkú Kutyapártnak is”. Hogy ez megtörtént-e, arról a Mandiner megkérdezte a párt kommunikációs vezetőjét. Terdik Roland a lapnak azt nyilatkozta, sem méltányos, sem moderált, sem méltánytalan, sem moderálatlan megkeresést nem kaptak.

Kovács Gergely társelnök pedig még korábban azt nyilatkozta, semmiféle hivatalos megállapodást nem akarnak kötni pártokkal, legfeljebb egy-két helyen önmérsékletet tanúsítanak, nem indítanak az ellenzéki polgármesterjelöltekre ellenfelet, így nem szállnak ringbe a főpolgármester-választáson sem.

Nemrég a közös listával, és az önkormányzati választásokkal kapcsolatban nyilatkozott lapunknak Magyar György ügyvéd is, aki elmondta, Február 24-én a Civil Választási Bizottság megbeszélést tart azon jelöltekkel és jelölőszervezetekkel, amelyek megállapodás híján előválasztást szeretnének.

Ez egy záró vitanap lesz, akkor beszéljük át a technológiát, az időpontokat és az előválasztás lebonyolítási feltételrendszerét. Aki nem ül le 24-én, az kvázi kimarad a versenyből, vagy át kell gondolni, van-e értelme az előválasztásnak

– mondta el a Magyar Nemzet kérdésére Magyar György.