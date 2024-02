Felfalja a rozsda a Sziget-fesztivál ikonikus hídját + fotók

A napjainkra ikonikussá vált, körülbelül száz méter hosszú Hajógyári Duna-ágon ferdén átvezető K-híd nemcsak Óbudát és az Óbudai-szigetet köti össze, de egyben a világszerte ismert Sziget Fesztivál szimbóluma is. A jobb korokat is megélt híd jelentős karbantartása és felújítása már évek óta nem valósult meg, így nemcsak esztétikailag, de műszakilag is komolyan megromlott az állapota. Tavaly nyáron korlátozni kellett a híd forgalmát a Sziget Fesztivál alatt, ami miatt jelentős torlódás alakult ki. A korábbi ígéretek ellenére azóta sem kezdődtek meg a munkálatok, csak a rozsda lett több a világszerte ismert fesztiválhoz köthető hídon – írja a Metropol.

Annak ellenére, hogy a híd napról napra egyre veszélyesebbé válik, Karácsony Gergelyék továbbra sem tettek lépéseket a helyreállítására vagy legalábbis az állapotromlás lassítására.

Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

A helyi közösség és a fesztiválozók egyaránt attól tartanak, hogy komoly balesetek történhetnek a jövőben, ha a problémákat nem kezelik. A főváros már évek óta halasztgatja a K-híd felújítását, már a Radó Dezső-tervben többször leírták: ,,A sziget használatának kulcskérdése a K-híd rekonstrukciója.” (Óbudai-sziget Stratégiai Terve – 2022)

Forrás: Radó Dezső-terv

Ennek ellenére az óbudai önkormányzat továbbra is csak halogatja a híd felújítását, ami mellett két másik, korábban megígért gyalogos- és biciklishidat is ígértek az Integrált településfejlesztési stratégiában a sziget fejlesztésére. Ezek szintén a mai napig nem valósultak meg.