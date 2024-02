Gyöngyösi: Márton: Piszlicsáré ügy az enyém, inkább vegyük komolyan az antiszemitizmust

Nem magyarázkodik korábbi antiszemita megnyilvánulásai miatt a Jobbik elnöke – mondta Gyöngyösi Márton a Hír TV híradójának. A politikus kiemelte, a 2020-ban írt mondata – amelyben Orbán Viktort cionista bérencnek nevezte – idézőjelben volt, azt pedig egy mosoly-jel követte, ezért nem akar miatta magyarázkodni.

Azt is leszögezte: mondatai miatt nem fog lemondani pártelnöki tisztségéről

– az esetről a Magyar Nemzet is beszámolt.

Piszlicsáré ügy?

Gyöngyösi Márton a Napi Aktuális című műsorban úgy nyilatkozott: egy privát levelezésről van szó, amelyben benne volt 5-6 személy, az akkori négy évvel ezelőtti Jobbik-frakció jó pár embere benne volt ebben a levelezésben, ez valahogy eljutott az Origóhóz (...) az az inkriminált mondta idézőjelben van (...) és van az egész végén egy mosolygós emoji, ami a XXI. század kommunikációjában azt szokta jelezni, hogy ez nem egy komolyan vehető mondat.

Szóba került, hogy Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija is élesen kritizálta Gyöngyösi Mártont. Erre a felvetésre a Jobbik elnöke kijelentette, Köves Slomó inkább ne nyilatkozzon meg ebben a kérdésben, mert szerinte részrehajló, ezért pedig – szerinte – fizetést is kap. A Jobbik-elnök azt is kijelentette, hogy Köves Slomó kedvéért nem fog bocsánatot kérni.

„Az antiszemitizmust vegyük komolyan, pont ezzel szemben lépjünk fel és ne mindenféle piszlicsáré ügy után menjünk”

– jelentette ki.